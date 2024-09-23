C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬J°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¡©¡¡J¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÅÐ¾ìµ¿ÏÇ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡×
C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¥²¡¼¥à¤È¤Î¥³¥é¥ÜÆ÷¤ï¤»Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢1Éô¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¡Ö²¿¤«¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öºë¥¹¥¿¤¸¤ã¤Í¡©¡×¡Ö±ºÏÂ°ÜÀÒ¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß39ºÐ¤Î¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï2022Ç¯11·î¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÅÅ·âÂàÃÄ¤·¡¢Íâ·î¤ËÁí³Û2²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó280²¯±ß¡Ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÇ¯ËÀ¤Ç¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï16»î¹ç14¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¡¢ºòµ¨¤Ï¸ø¼°Àï45»î¹ç44¥´¡¼¥ë13¥¢¥·¥¹¥È¤È°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï6»î¹ç5¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤È¿ê¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö²¿¤«¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥²¡¼¥à¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òÆ÷¤ï¤¹Æ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏJ1±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öºë¥¹¥¿¤¸¤ã¤Í¡©¡×¡Ö±ºÏÂ°ÜÀÒ¤¢¤ë¡©¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×¡Ö±ºÏÂ¤Ê¤é¤Þ¤¸¤ÇÍè¤ë¤«¤éÉÝ¤¤¡×¡Ö°ÜÀÒ¥Õ¥é¥°¡©¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤Þ¤¸¡©¡©¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë