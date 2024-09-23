¡ÚÁÀ¤¤ÌÜ¡Û¡ÖWR-V¡×¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¡×¤Ê¤ÉµÕÍ¢Æþ¾®·¿SUV¤Ï¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¡È±ß°Â¡É¤ÎµÕÉ÷¤ÎÃæ¤Ç¤Î²Á³Ê¤äÁõÈ÷¤ò¸¡¾Ú
²Á³Ê¤ä¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¹ñ»º¤Î¾®·¿SUV¡£¶áÇ¯¡¢³¤³°¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¹ñÆâ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡ÖµÕÍ¢Æþ¼Ö¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯È¯Çä¤ÇÏÃÂê¤Î¥Û¥ó¥ÀWR-V¤äÆü»º¤¬°ÊÁ°¤«¤éÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤¬¤³¤ì¤ËÅö¤¿¤ë¡£²Á³Ê¤äÁõÈ÷¤Ê¤É¤ÇÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢µÕÍ¢Æþ¼Ö¤Ï¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
ÆüËÜ¼Ö¤Î³¤³°¤ÎÈÎÇäÈæÎ¨¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë
º£¤ÎÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê´ë¶È¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¡¢³¤³°¤ÎÈÎÇäÈæÎ¨¤ò¹â¤á¤¿¡£¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ò½ü¤¯¤È¡¢À¸»ºÁí¿ô¤Î80¡ó°Ê¾å¤ò³¤³°»Ô¾ì¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Ç¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤³¤³°ÀìÇä¤ÎÆüËÜ¼Ö¤âÁý¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤Î³¤³°¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤òÆüËÜ¤ØÍ¢Æþ¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¹ñÆâ¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¾¯¿ô¤ÎÆüËÜ»ÅÍÍ¤ò¹ñÆâ¤ÇÀ¸»º¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÂçÎÌ¤ËÂ¤¤é¤ì¤ë³¤³°À¸»º¼Ö¤òÆüËÜ¤ØÍ¢Æþ¤·¤¿Êý¤¬¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¤¤¿¤á¤À¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Á´Ä¹¤ò4500mm°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¡¢Æü»º¤Ï¥¿¥¤À½¤Î¥¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¥¤¥ó¥ÉÀ½¤ÎWR-V¤òÍ¢ÆþÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥º¥¤â¥¤¥ó¥ÉÀ½¤Î¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤ò¹ñÆâ¤ØÆ³Æþ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
°ÊÁ°¤ÏËÌÊÆ¤Î¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤òÍ¢Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥¿¥¤¤ä¥¤¥ó¥É¤ÎÉÊ¼Á¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¡¢¹ñÆâÀ¸»º¤ÈÂ½¿§¤Î¤Ê¤¤¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¤ä¥¤¥ó¥É¤ÏÆüËÜ¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤¬Èæ³ÓÅª¶á¤¯¡¢¾®·¿¼Ö¤Î¼ïÎà¤âËÉÙ¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ØÍ¢Æþ¤¹¤ë¹¥¾ò·ï¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±ß°Â¤Ç¤â¤ªÇã¤¤ÆÀ¤ÊÁõÈ÷ÆâÍÆ
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïºòº£¤Î±ß°Â·¹¸þ¤À¡£±ß°Â¤¬¿Ê¤à¤È¡¢²Á³Ê¤ò¹â¤¯ÀßÄê¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¥á¡¼¥«¡¼¤Î¾¦ÉÊ´ë²èÃ´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¶áÇ¯¤Ï¥¿¥¤¤ä¥¤¥ó¥É¤ÎÉÊ¼Á¤ÈÊ»¤»¤ÆÀ¸»º¥³¥¹¥È¤â¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ¸»º¤¹¤ë¤Î¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¸úÎ¨¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÍ¢ÆþÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¤Ï²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢³ä°Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¤¡£º£¤Î¤è¤¦¤Ë±ß°Â¤¬Ä¹°ú¤¯¤È¡¢²Á³Ê¤â¹â¤á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢ÈÎÇäÌÌ¤ÇÉÔÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡£
Îã¤¨¤ÐWR-V¤ÎºÇÎ÷²Á¥°¥ì¡¼¥É¤Î²Á³Ê¤Ï209Ëü8800±ß¤À¤¬¡¢±ß°Â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢199Ëü8800±ß¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤²Á³ÊÀßÄê¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤â¡¢Äã²Á³ÊÏ©Àþ¤òÁÀ¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤³¤ÇÁ´Êý°Ì¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¤Î¥«¡¼¥Ê¥Ó¤Þ¤ÇÉ¸½àÁõÃå¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁõÈ÷¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢ÆâÁõ¤ÎÂ¤¤ê¤â¾å¼Á¤Ë¤·¤Æ¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤è¤ë¤È²Á³Ê¤ò254Ëü1000±ß¤È¹â¤á¤ÎÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë±ß°Â·¹¸þ¤Îº£¤Ï¡¢Äã²Á³ÊÏ©Àþ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢WR-V¤ä¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤ÎÁõÈ÷¤È²Á³Ê¤ÏÇã¤¤ÆÀ¤ÊÀßÄê¤À¡£
ÃíÌÜ¤Î¥Û¥ó¥ÀWR-V¤È¥¹¥º¥¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹
WR-V¤ÏÁ°¸åÀÊ¤È¤â¤Ëµï½»À¤¬Í¥¤ì¡¢²Ù¼¼¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤ä±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤µ¤»¤Æ²Á³Ê¤¬200Ëü±ßÂæ¤ÎX¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£X¤ÏÃæµé¤ÎZ¤ËÈæ¤Ù¤Æ18Ëü±ßÁêÅö¤ÎÁõÈ÷¤ò¾Ê¤¤¤¿¤¬¡¢²Á³Ê¤Ï25Ëü800±ß¤â°Â¤¤¡£ËÜÍè¤Ê¤éX¤Î²Á³Ê¤Ï210Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤¬¡¢Çã¤¤ÆÀÅÙ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ°½Ò¤Î209Ëü8800±ß¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï250Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤¬¡¢Á´Êý°Ì¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¤Î¥«¡¼¥Ê¥Ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸åÊý¤ÎÊÂÁö¼ÖÎ¾¤ò¸¡ÃÎ¤·¤ÆÃÎ¤é¤»¤ë¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡¢¹çÀ®Èé³×¤Î¥·¡¼¥ÈÀ¸ÃÏ¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÉ¸½àÁõÃå¤¹¤ë¡£
²Á³Ê¤ò¹â¤á¤¿°Ê¾å¤ËÁõÈ÷¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥ºSUVÊÂ¤ß¤ÎËþÂÅÙ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ï¡¢²Á³Ê¤Î³ä°ÂÅÙ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«¤é¡¢Í¢ÆþÈÎÇä¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£½¾¤Ã¤Æ±ß°Â¤Îº£¤Ç¤â¡¢¤Û¤«¤Î¼Ö¼ï¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢²Á³Ê¤ò´º¤¨¤Æ³ä°Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Ê¸¡¿ÅÏÊÕÍÛ°ìÏº¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù ¤è¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë¡§¼«Æ°¼Ö·î´©»ï¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÌó10Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£¡ÖÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢Â»¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢ÌäÂêÄóµ¯¤Î¤¢¤ë¼¹É®¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼¹É®ÂÐ¾Ý¤Ï¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¤ÎÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¡£
¼Ì¿¿¡¿Æü»º¡¢¥Û¥ó¥À¡¢¥¹¥º¥