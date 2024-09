「成長実感型教育」の取り組み！第一学院高等学校「成長実感発表会」

第一学院高等学校において、2024年10月9日(水)までの期間に、第一学院高等学校の特色である「成長実感型教育」の取り組みの一つ、成長実感発表会(前期)を全国38キャンパス・本校2校にて順次開催します。

第一学院高等学校「成長実感発表会」

第一学院高等学校において、2024年10月9日(水)までの期間に、第一学院高等学校の特色である「成長実感型教育」の取り組みの一つ、成長実感発表会(前期)を全国38キャンパス・本校2校にて順次開催!

◆「成長実感発表会」について

第一学院高等学校の生徒が、学校生活における取り組みや注力したことをテーマに設定し、プレゼンテーションや資料展示などの方法で在校生・保護者・教員に披露する機会です。

人前で自分の取り組み・成果を発表することで、生徒自身が成長を実感するだけでなく、仲間や保護者・教員からのフィードバックを通して自信を持ち、更なる成長へつなげていくことが目的。

前期(9月頃)と後期(2月頃)の年2回実施。

生徒は前期でフィードバックをもらい、後期では1年の集大成として発表に活かしていきます。

発表方法やテーマは一人ひとりが主体的に選択し、興味関心が同じ仲間とグループでの発表する生徒もいれば、個人でテーマを掘り下げて発表する生徒もいます。

1年かけて学んできたこと、生徒によっては3年間の集大成として考え抜いて準備してきた個性あふれる発表を、仲間や保護者・教員が見守ります。

大阪梅田キャンパス発表の様子

京都キャンパス発表の様子

宇都宮キャンパス展示の部の様子

◆第一学院高等学校について

株式会社ウィザスの高校・大学事業の中核として運営している第一学院高等学校(通信制・単位制)は、全国に58キャンパス(2024年9月時点)を展開。「生徒第一」「1/1の教育」の想いを大切に、「成長実感型教育」を掲げ、生徒をプラス思考に変える独自の「プラスサイクル指導」をベースとし、生徒一人ひとりの「『もっともっと自分を好きになる』自分づくり」をサポートしています。

当校には、不登校や高校中退を経験した生徒のほか、スポーツや芸能活動などの夢の実現と学業との両立を目指す生徒が在籍。卒業生もそれぞれの分野で多彩に活躍。多様な生徒たちがそれぞれの希望する進路を実現できるよう、生徒一人ひとりの自己成長を支援してまいります。

<主な卒業生>

・スポーツ

久保 建英選手(サッカー:レアル・ソシエダ)/酒井 宏樹選手(サッカー:オークランドFC)/伊藤 洋輝選手(サッカー:FCバイエルン・ミュンヘン)/稲場 悠介選手(水球)/開 心那選手(スケートボード) ほか 野球・サーフィン・テニス・スノーボード 等

・芸能

Little Glee Monster(MAYU・かれん・アサヒ)/ねお(動画クリエーター、チャンネル登録者数90.5万人)/のえのん(動画クリエーター、チャンネル登録者数41万人)/ゆーぽん(動画クリエーター、チャンネル登録者数65.3万人) 等

