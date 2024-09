■弾ける笑顔にキュン!破壊力抜群のユジンのワンピース姿

【写真】「こんなに可愛いことある?」先日21歳の誕生日を迎えたIVEユジン

IVE(アイヴ)のYUJIN(ユジン)が、自身のInstagramを更新。東京の路上で撮影したミニスカート姿の写真が「可愛すぎる」と反響を集めている。

9月4、5日に東京ドームで単独コンサート『IVE THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’ IN JAPAN』を盛況に終えたIVE。投稿の写真は、東京の路上に立ったユジンが黒い超ミニスカートのワンピースを着用し、グレーのカーディガンを手に持ってにっこりと笑顔を浮かべている。BGMには、メンバーのREI(レイ)が東京ドーム公演でカバー歌唱を披露した、Original Loveの「接吻」をチョイスした。

2枚目は全身ショットで、キュートに片脚を上げてポーズを取っており、彼女の脚の長さとスタイルの良さが際立っている。そして3枚目はドアップの自撮り。最近前髪を作ったユジンは前髪をアピールするように手でつまみ、キャプションにも「前髪の季節」と記していた。肌の美しさや大きな瞳に吸い込まれそうな、ユジンの健康的な美しさが存分に伝わるショットだ。

■『TGC』での“カッコいいお姉さん”感にあふれたユジン

なおIVEは9月7日に、『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』へ出演。ユジンはこの日のオフショットも投稿しており、こちらでは肩とお腹を大胆に見せた、“カッコいいお姉さん”感満載の姿を見せている。

SNSでは「いい女すぎるよ」「直視できないかわいさ」「ユジンの振り幅すごい」「天使すぎるんですけど」「前髪大好き」「選曲にメンバー愛感じる!」とさまざまな感想が書き込まれた。