【東京マルイ再販情報:8月22日分】

東京マルイは、電動ガンBOYs「スカーL CQC フラット・ダークアース」(9,680円)とBBエアーリボルバー「コルトパイソン.357マグナム 6インチ ステンレスモデル」(5,478円)を8月22日に再販した。

両商品は、10才以上を対象としたエアガン。

「スカーL CQC フラット・ダークアース」は、同社の電動ガンBOYsシリーズより、FN社がアメリカ特殊作戦軍向けに開発したアサルトライフル「SCAR」の軽量モデル「SCAR L」を再現したもの。18才未満の身体に合わせてサイズを縮小し、強度が必要な部分には金属パーツを使用している他、フル/セミオート切替や18mm幅のマウントレイルを4つ搭載している。

「コルトパイソン.357マグナム 6インチ ステンレスモデル」は、同社の「BBエアーリボルバー」シリーズより、.357マグナムを使用するリボルバー「パイソン」の6インチステンレスモデルを再現したもの。BB弾をセットしたカートリッジを、1発ずつシリンダーにセット。リボルバーならではのリロードを楽しめる。

「スカーL CQC フラット・ダークアース」詳細

「コルトパイソン.357マグナム 6インチ ステンレスモデル」詳細

価格:9,680円 全長:463mm(ストック折りたたみ時)/ 625 mm / 673 mm(ストック伸長時) 重量:910g(空マガジン、電池含む) 弾丸:6mm BB(0.12g) 動力源:単3アルカリ電池6本 装弾数:約140発価格:5,478円 全長:292mm 銃身長:135mm 重量:440g(空のカートリッジをセットした場合) 弾丸:6mm BB(0.12g) 動力源:無し(手動) 装弾数:6発

