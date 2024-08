東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」

その2階にあるレストラン 「中国料理 花輭 (かかん)」では、ランチタイム限定のオーダーバイキング”美食家たちのマルシェ”を提供中です。

販売期間:2024年6月1日(土)〜9月1日(日)

価格:

”美食家たちのマルシェ”オーダーバイキング

・平日:大人 6,500円(税込)、7〜12歳 3,000円(税込)、4〜6歳 2,000円(税込)※3歳以下無料

・土日祝日:大人 8,000円(税込)、7〜12歳 3,000円(税込)、4〜6歳 2,000円(税込)※3歳以下無料

※8月10日から18日までは土日祝日の料金、メニューを提供

”美食家たちのマルシェ”オーダーバイキングプレミアム

・大人 12,000円(税込)、7〜12歳 8,000円(税込)、4〜6歳 7,000円(税込)※3歳以下無料

営業時間:ランチ 11:30〜15:00、ディナー 17:30〜21:30

販売店舗:浦安ブライトンホテル東京ベイ 2F「中国料理 花かん(かかん)」

その2階に店舗を構える「中国料理 花輭 (かかん)」では、ランチタイム限定で本格中国料理食べ放題のオーダーバイキングを提供中!

本格中華料理をタッチパネルから注文できます。

今回紹介する”美食家たちのマルシェ”オーダーバイキングでは、「はじめの逸品」「オリジナルスープ」「食後のデザート3種盛り」「【土日祝日限定】オマール海老の自家製XO醬炒め」の4品以外の広東料理を食べ放題で注文可能。

金華豚のトンポーローや海老のマンゴーマヨネーズソースなど、約30種類の料理を存分に堪能できます。

個室も用意されているので、新しい出会いや新生活の季節のお祝いや、家族での集まりなど、特別な機会にもぴったりなオーダーバイキングになっています☆

”美食家たちのマルシェ”オーダーバイキングに加え、”美食家たちのマルシェ”オーダーバイキングプレミアムも提供されています。

”美食家たちのマルシェ”オーダーバイキングプレミアム ふかひれのオイスターソース

”美食家たちのマルシェ”オーダーバイキングプレミアム限定のメニューは「ふかひれのオイスターソース」

豪華なふかひれの姿煮をそのまま楽しめるまさに「プレミアム」なメニュー。

じっくりと煮込まれているふかひれはほろほろとした食感。

濃厚なオイスターソースがたっぷりと染み込んでます☆

”美食家たちのマルシェ”オーダーバイキング「【土日祝日限定】オマール海老の自家製XO醬炒め」

土日祝日限定で、オマール海老の自家製XO醬炒めをいただくこともできます。

旨みがつまったオマール海老は特製のXO醬との相性抜群!

はじめの逸品:広東前菜盛り合わせ

くらげの冷製野菜の甘酢漬けブリヒラのお刺身広東叉焼(チャーシュー)

広東王道の前菜を盛りつけた、鮮やかなプレート。

ブリとヒラマサをかけあわせたハイブリッド「ブリヒラ」のお刺身も!

コリコリとした食感のくらげの冷製や、ジューシーで歯応えたっぷりのチャーシューもいただけます。

オリジナルスープ:九条葱入りイベリコ豚の獅子頭と干し貝柱の蒸しスープ

今回のオリジナルスープは、九条葱入りイベリコ豚の獅子頭と干し貝柱の蒸しスープ。

獅子頭は、中華肉団子のこと。

大ぶりな肉団子を九条葱と貝柱ベースのあっさりとした味付けでいただけます。

食材の旨みがギュッと詰まっています。

食後のデザート3種盛り

南杏・北杏のプレミアム杏仁豆腐 薔薇の香りマンゴープリン揚げ胡麻団子

食後のデザート3種盛り。

こだわりの製法で仕上げた「南杏・北杏のプレミアム杏仁豆腐 薔薇の香り」と「マンゴープリン」「揚げ胡麻団子」が盛りつけられています。

「南杏・北杏のプレミアム杏仁豆腐 薔薇の香り」は、甘さが特徴の南杏と、コクのある北杏を砕き、それぞれのエキスを混ぜて杏仁豆腐に仕立てています。

濃厚でなめらかなくちどけを楽しめ、ふんわりと薔薇の香りが上品に広がります。

「マンゴープリン」は果肉もたっぷり入った濃厚な味。

揚げ胡麻団子は、サクサクの胡麻の食感ともちもちの団子、あんのバランスが絶妙なデザートです。

前菜:鶏腿肉の醬油煮 五香粉の香り(2名分)

醤油・山椒・八角の風味豊かな味わいを楽しめる鶏腿肉の煮込み料理。

クセがなくさっぱりとした後味が魅力の一皿です。

前菜:夏野菜の甘酢漬け 青山椒の香り( 2 名分)

前菜として、もう一品、夏野菜の甘酢漬け 青山椒の香りを提供。

前菜としてはもちろん、食事中のお口直しにもおすすめなさっぱりとしたメニューです。

点心:海老焼売・小籠包

点心は4種類から選択できます。

熱々のセイロで提供される点心。

海老焼売はプリプリの海老がぎっしりつまっています。

小籠包は、肉汁あふれる人気メニュー。

このほかに、五目揚げ餅と揚げ春巻も提供されています。

海鮮類:海老のマンゴーマヨネーズソース(2名分)

「中国料理 花かん(かかん)」一番人気の「海老のマンゴーマヨネーズソース」

卵と片栗粉の衣で大き目の海老を揚げているため、ソースがよく絡むのが特徴です。

最大のポイントはマンゴー果肉の入っているマンゴーマヨネーズソース。

マンゴーの甘味とほんのりとした酸味が、コクのあるマヨネーズ、身の詰まった海老と相性抜群です!

海鮮類:海老のチリソース(2名分)

プリプリな歯応えの大きな海老を使った「海老のチリソース」

チリソースのほどよい酸味と辛さのハーモニーを楽しめます。

海鮮類:海老とパプリカのガーリック炒め(2名分)

海老をつかったメニューは海老とパプリカのガーリック炒めも提供。

海老のうまみがシンプルに味わえるメニューです。

海鮮類:鱧の海老の旨味の馬来醤炒め( 2 名分)

馬来醤はマレー風ソースで、干し海老、蟹味噌、唐辛子などの旨みがつまったソース。

夏の食材、淡白な鱧(ハモ)との相性も抜群です。

肉類:カラフルトマトの黒酢酢豚( 2 名分)

肉類のおすすめは、「カラフルトマトの黒酢酢豚」

脂の旨みがつまった豚肉とさっぱりとしたトマトをしっかりとした味付けの黒酢ソースでいただきます。

肉類:牛ばら肉の花椒香るシビレ煮込み( 2 名分)

夏に食べたいスパイシーな味付けの「牛ばら肉の花椒香るシビレ煮込み」

辛さだけではない、牛ばら肉の甘さが引きたつメニューです。

肉類:豚フィレ肉のソテー水菜と塩麹のレモンソース( 2 名分)

さっぱりとした塩麹のレモンソースの味付けでいただく「豚フィレ肉のソテー水菜と塩麹のレモンソース」

サクッとした食感で、焼き目が香ばしい豚フィレ肉が食欲をそそります。

野菜・豆腐類:湯葉と青梗菜のオイスターソース炒め( 2 名分)

野菜・豆腐類のメニューも充実!

湯葉と青梗菜のオイスターソース炒めは、湯葉にオイスターソースの旨みがぎゅっと詰まったメニューです。

「中国料理 花かん(かかん)」では、オリジナルのおしゃれなドリンクも提供。

オーダーバイキングにあわせていただくのもおすすめです☆

こだわりの広東料理を好きなだけいただけるランチタイム限定のオーダーバイキング。

浦安ブライトンホテル東京ベイの2F「中国料理 花かん(かかん)」にて、ランチタイム限定で提供されている”美食家たちのマルシェ”オーダーバイキングの紹介でした☆

