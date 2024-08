SEVENTEEN ジョンハン＆ジュン、入隊・中国活動のためワールドツアーなど一部活動に不参加

SEVENTEENのジョンハンとジュンが、入隊と中国活動のため、12thミニアルバムの活動とワールドツアーなど、一部の活動に不参加となった。本日(12日)、所属事務所のPledisエンターテインメントは、「2024年下半期におけるSEVENTEENのメンバージョンハンとジュンの活動計画についてお知らせします。ジョンハンは今年下半期、兵役義務の履行が予定されています。事前の準備が可能なコンテンツはほとんど撮影を完了しましたが、今年10月から予定されている12thミニアルバムの活動、および『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR』には参加が不可能となりました」と伝えた。

しかし、ファンサイン会および「ロラパルーザ・ベルリン(Lollapalooza BERLIN)」公演には参加するという。入隊に関する詳細は、今後発表される予定だ。またジュンについては、「ジュンが中国で演技などの活動を並行して行うことを決定いたしました。ジョンハンと同様に、事前準備の可能なコンテンツは撮影を完了しましたが、『ロラパルーザ・ベルリン』公演、12thミニアルバムの活動、ワールドツアーは現地の撮影スケジュールと重なり、やむを得ず不参加となります」と明かした。しかし、「グループ活動を一緒にしたいというジュンの意志が強く、ワールドツアーには不参加となりますが、CARAT(SEVENTEENのファン)の皆さまにお会いできるスケジュールに最大限参加する予定です」と予告した。SEVENTEENは10月12、13日、高陽(コヤン)総合運動場メインスタジアムで「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN GOYANG」を開催。ワールドツアーは日本をはじめとするアジア地域とアメリカでも行われる。日本では11月29、30日にバンテリンドーム ナゴヤ、12月4、5日に東京ドーム、12月12、14、15日に京セラドーム大阪、12月19、21、22日にはみずほPayPayドーム福岡で公演を行う。

【Pledisエンターテインメント 公式コメント全文】



2024年下半期におけるSEVENTEENのメンバージョンハンとジュンの活動計画についてお知らせします。



ジョンハンは今年下半期、兵役義務の履行が予定されています。事前の準備が可能なコンテンツはほとんど撮影を完了しましたが、今年10月から予定されている12thミニアルバムの活動、および「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」には参加が不可能となりました。



ただ、ジョンハンは事前に告知されたファンサイン会および「ロラパルーザ・ベルリン」公演などには通常通り参加し、CARATの皆さまにお会いする予定です。ジョンハンの兵役義務履行に関する詳細は、追って別途ご案内いたします。



当社は、ジュンおよびSEVENTEENのメンバーと話し合いを重ねた結果、今年下半期、ジュンが中国で演技などの活動を並行して行うことを決定いたしました。ジョンハンと同様に、事前準備の可能なコンテンツは撮影を完了しましたが、「ロラパルーザ・ベルリン」公演、12thミニアルバムの活動、「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」は現地の撮影スケジュールと重なり、やむを得ず不参加となります。グループ活動を一緒にしたいというジュンの意志が強く、ワールドツアーには不参加となりますが、CARATの皆さまにお会いできるスケジュールに最大限参加する予定です。



CARATの皆さまのご理解をお願い申し上げますと共に、ジョンハンの健康な兵役義務履行とジュンの活動に応援をお願いいたします。下半期のSEVENTEENメンバーの様々な活動にも、たくさんの声援と期待をお寄せいただきますよう、お願いいたします。



ありがとうございます。