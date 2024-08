マーベル、ディズニー新作予定が更新 ─ 遅延『ブレイド』変更なし、2027年11月にタイトル未定の新作

米ディズニーは2024年以降の作品リリーススケジュールを更新し、(MCU)作品にも変化が見られた。

MCU初のアンチーヒーロー集結映画『サンダーボルツ』は、原題が『Thunderbolts』から正式に『Thunderbolts*』に変更された。アスタリスクが加えられた形だが、この意味するところは未だ明らかにされていない。

『ファンタスティック・フォー』は先のサンディエゴ・コミコン2024で発表されたように、正式タイトルが『ファンタスティック・フォー:ファースト・ステップ(The Fantastic 4: First Steps)』に改められた。米公開予定は2025年7月25日で変わらず。

製作が大幅に遅延し、監督不在となったままの『ブレイド』は2025年11月7日の米公開予定に変更なし。この予定に間に合わせるためには、秋頃から撮影に取り掛かる必要があり、残された時間はそう多くない。

ロバート・ダウニー・Jr.が悪役ドクター・ドゥームとしてMCU衝撃復帰を果たす『アベンジャーズ:ドゥームズデイ』は2026年5月1日公開予定で、これは旧題『ザ・カーン・ダイナスティ』の時から変更なし。サンディエゴ・コミコン2024時は「2026年5月」とのみアナウンスされていた。

2026年7月24日に予定されていたタイトル未定のマーベル映画がキャンセルとなった。

マーベル作品以外も含む、この度発表となったスロットは以下の通り。注目は2027年で、この年ディズニーはほぼ毎月新作をリリースする怒涛の一年を迎えることになる。

サーチライト配給『A Real Pain(原題)』2024年10月18日から11月1日に変更 『サンダーボルツ*』:2025年5月2日(タイトル変更のみ) タイトル未定のディズニー映画:2025年3月7日予定から削除 『ファンタスティック・フォー:ファースト・ステップ』2025年7月25日(タイトル変更のみ) タイトル未定のディズニー映画:2025年8月8日 タイトル未定のディズニー映画:2025年9月12日 『アベンジャーズ:ドゥームズデイ』:2026年5月1日(タイトル変更のみ) タイトル未定のマーベル映画:2026年7月24日から削除 タイトル未定のディズニー映画:2026年8月14日から8月7日に変更 タイトル未定のディズニー映画:2026年9月18日から9月11日に変更 タイトル未定のディズニー映画:2027年2月12日 タイトル未定のディズニー映画:2027年3月5日 タイトル未定のディズニー映画:2027年4月2日 タイトル未定のディズニー映画:2027年5月28日 タイトル未定のピクサー映画:2027年6月18日 タイトル未定のマーベル映画:2027年7月23日 タイトル未定のディズニー映画:2027年8月6日 タイトル未定のディズニー映画:2027年9月17日 タイトル未定のディズニー映画:2027年10月8日 タイトル未定のマーベル映画:2027年11月5日 タイトル未定のディズニー アニメーション映画:2027年11月24日

