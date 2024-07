現地時間の2024年7月25日、Epic Gamesがモバイル向けのゲームアプリに関する新戦略を発表しました。Epic Gamesは開発者から不当に高額な手数料を徴収しないサードパーティーアプリストアでも、フォートナイトなどのEpic Gamesの人気ゲームを配信する予定であると発表しています。Epic's new game strategy for mobile stores - Epic Games

We've announced our new strategy for bringing Epic's games to mobile stores: not only the soon-to-launch Epic Games Store for mobile, but also other independent mobile stores that give all developers a fair deal, including https://t.co/wX14FI47KZ.https://t.co/mp3lq3fFbc— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 25, 2024

That's right - Fortnite is officially coming to AltStore PAL 🥳



We'll have more details to share soon, stay tuned! https://t.co/u158uUckEm— AltStore.io (@altstoreio) July 25, 2024

Sadly, Fortnite and our other games will be leaving the Samsung Galaxy Store in protest of their new policy of blocking side-loading. This change obstructs users from installing competing stores and is an issue we fought and won in the US Epic v Google US antitrust trial.— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 25, 2024

Epic Gamesはモバイルデバイスのプレイヤーにゲームを届けるための取り組みにおいて、飛躍を遂げようとしています。フォートナイトは間もなくEUのiOSデバイス向けに復活し、Epic Gamesの独自ゲームストアであるEpic Games StoreがAndroidおよびiOS(EUのみ)のサードパーティーゲームアプリストアとして登場予定です。Epic Games Storeでサードパーティーのゲーム開発者がアプリを配信する場合、売上の12%が手数料として必要となりますが、これはEpic Gamesが処理する支払いに対してかかる手数料であり、Epic Games側の利益はゼロです。これに加えて、Epic Gamesはフォートナイトを含む自社タイトルを、開発者に公平な手数料を課すサードパーティモバイルアプリストアでも提供する計画があると発表しました。この新戦略の発表に伴い、Epic GamesはサードパーティーアプリストアのAltStoreでフォートナイトを配信することをアナウンスしています。これに伴い、開発者に対して利用料として売上の一部を徴収するモバイルストアとのパートナーシップを終了し、Epic Gamesタイトルの配信を終了する予定であることも発表しました。Epic Gamesのティム・スウィーニーCEOも、自身のX(旧Twitter)アカウントで「Epic Gamesのゲームをモバイルストアに導入するための新しい戦略を発表しました。これは間もなく開始されるモバイル向けのEpic Games Storeだけでなく、すべての開発者に公平な取引を提供するAltStoreなどのサードパーティーアプリストアも含まれます」と発言しています。これを受け、AltStoreのXアカウントは「フォートナイトが正式にAltStore PALに登場します。詳細は近日中にお知らせするのでお楽しみに」と投稿しています。さらに、スウィーニーCEOは「残念ながら、サイドローディングをブロックするというSamsungの新方針に抗議して、フォートナイトおよびその他のゲームはSamsung Galaxy Storeから削除されることになります。この変更により、ユーザーは競合ストアのインストールを妨げられることになり、これはアメリカのEpic Games対Googleの独占禁止法訴訟にて当社が戦い、勝訴した問題でもあります」と述べ、サイドローディングを禁止するSamsungの方針に反対するべく、Samsung Galaxy StoreからEpic Gamesのゲームを削除すると発表しました。Epic Gamesはモバイルアプリにおける新戦略について、「私たちは長い間、iOSとAndroid上でアプリストアと公正に競争する権利を主張してきました。そして、ヨーロッパのデジタル市場法(DMA)、イギリスと日本の同様の法律、世界中の規制調査、アメリカでのEpic Games対Googleの独占禁止法訴訟での勝利という形で、その権利は世界中に広がりつつあります。Epic Games Storeの運営者として、我々はこの機会を利用し、すべての開発者にアプリストアでの素晴らしい取引を提供します。そして、私たち自身もゲーム開発者として、すべての開発者に独自の素晴らしい取引を提供しようと努力している他のアプリストアをサポートするために、できる限りのことをしたいと考えています。嬉しいニュースとして、私たちのモバイルゲームがEUのiOSで提供されるAltStoreに登場することを発表します。また、少なくとも他の2つのサードパーティーアプリストアのサポートを近日中に発表する予定です」と語りました。