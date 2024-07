「ふんわりねころん」&「シュガーココムー」POP-UP SHOP「あま〜い香りのふわふわスイートタイム」を全国各地で開催!

サンエックスのふわふわとした癒し系キャラクター「ふんわりねころん」と「シュガーココムー」のかわいいグッズが登場します☆

サンエックス「ふんわりねころん」&「シュガーココムー」POP-UP SHOP

料金:入場無料

期間:2024年7月12日(金)〜2024年冬頃予定

開催場所・会期:

マルイファミリー海老名 5階カレンダリウム(神奈川県海老名市中央1丁目6−1)会期:2024年7月12日(金)〜7月21日(日)営業時間:10:30〜19:00渋谷モディ 1階カレンダリウム(東京都渋谷区神南1丁目21−3)会期:2024年7月27日(土)〜 8月5日(月)営業時間:11:00〜19:00川徳百貨店 6階(シーズンスペース)(岩手県盛岡市菜園1丁目10−1)会期:2024年7月27日(土)〜8月18日(日)営業時間:10:00〜19:00 ※最終日は10:00〜18:00までサンシャインシティ B1(E-DINER)(東京都豊島区東池袋3丁目1−1 サンシャインシティ 専門店街アルパ B1)会期:2024年9月3日(火)〜9月10日(火)営業時間:10:00〜20:00モレラ岐阜 ローズプラザ( 岐阜県本巣市三橋1100)会期:2024年9月21日(土)〜 9月23日(月)営業時間:10:00〜18:00スマーク伊勢崎(群馬県伊勢崎市西小保方町368)会期:2024年10月18日(金)〜10月20日(日)営業時間:10:00〜18:00上野マルイ 5階(東京都台東区上野6丁目15−1)会期:2024年11月1日(金)〜11月10日(日)営業時間:11:00〜19:00

サンエックスのあまいお花のかおりがする「ふんわりねころん」と甘えんぼうのわたあめうさぎの「シュガーココムー」のPOP-UP SHOPが全国各地にて開催されます。

ショップ名は「あま〜い香りのふわふわスイートタイム」!

「ふんわりねころん」と「シュガーココムー」のかわいいグッズが勢ぞろいします。

「ふんわりねころん」グッズ

鏡やヘアゴムなど毎日使いたくなるグッズの他、アクリルスタンドや缶バッジなど集めたくなるグッズも盛りだくさん!

「ふんわりねころん」グッズの一部を紹介していきます。

両面鏡(全2種)

価格:各1,320円(税込)

種類:全2種

身だしなみチェックに便利な両面鏡が、2種類のデザインで登場。

「ふんわりねころん」のかわいらしさに癒されます。

ハート型缶バッジ(全5種)

価格:各550円(税込)

種類:全5種 ※ブラインド

「ふんわりねころん」とカップケーキのかわいい絵柄!

バッグなどをかわいらしく彩ります。

タブレットミント缶(全3種)

価格:各880円(税込)

種類:全3種

3種類のデザインから選べる「タブレットミント缶」

「ふんわりねころん」のイラストとタブレットで気分転換ができます☆

タオルコースター(全5種)

価格:各550円(税込)

種類:全5種

スイーツに変身した「ふんわりねころん」

何枚でも持っていたい、タオルコースターです。

「ふんわりねころん」とは

女の子がお気に入りの香水を手に取ろうとすると、やさしい香りの白くてまんまるふわふわな「ねころん」でした。

しっぽからやさしいお花の香りがします。

みんながふんわりやさしいキモチになれるよう、いい香りをとどけてくれます。

「シュガーココムー」グッズ

あま〜い香りのふわふわスイートタイムがテーマの「シュガーココムー」グッズ。

両面鏡や棒付きキャンディ、ガチャガチャなどが展開されます。

棒付きキャンディ(全5種)

価格:各648円(税込)

種類:全5種

「シュガーココムー」のイラストがかわいい棒付きキャンディ。

ちょっとしたプレゼントにもぴったりです。

アクリルヘアゴム(全4種)

価格:各650円(税込)

種類:全4種

「シュガーココムー」「スフォン」「ローリス」の飾りがついたヘアゴム。

お気に入りのキャラクターのヘアゴムでヘアアレンジを楽しめます☆

クリアポーチ

価格:1,000円(税込)

愛らしい「シュガーココムー」のクリアポーチ。

ボールチェーン付きなので持ち運びにも便利です☆

アクリルスタンド(全5種)

価格:1回500円(税込)※ガチャガチャ

たくさん集めてお部屋に飾ったり持ち歩きたいアクリルスタンドが、ガチャガチャで登場!

キャラクターパーツを組み立てられる専用の台座付きです。

「シュガーココムー」とは

おさとうからうまれた、甘えんぼうの「わたあめうさぎ」

“ココムー”は「最愛のふわふわ」という意味で、大好きなご主人がつけてくれました。

街はずれの小さなお菓子屋さんでご主人の代わりにお店番をしています。

ふわふわとした見た目のかわいらしいキャラクター「ふんわりねころん」と「シュガーココムー」のポップアップ!

「ふんわりねころん」&「シュガーココムー」POP-UP SHOP「あま〜い香りのふわふわスイートタイム」は、2024年7月12日から冬頃にかけて各地で開催されます。

20周年を記念した歴代アートや着物姿描いたグッズ・フォトスポット!サンエックス「コリラックマのわくわくトリップ」 20周年を記念した歴代アートや着物姿描いたグッズ・フォトスポット!サンエックス「コリラックマのわくわくトリップ」 続きを見る

コリラックマの大好物・いちごのカフェメニュー!BOX cafe&space 東京ソラマチ2号店「KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」 コリラックマの大好物・いちごのカフェメニュー!BOX cafe&space 東京ソラマチ2号店「KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 癒し系キャラクターのグッズが並ぶポップアップショップ!サンエックス「ふんわりねころん」&「シュガーココムー」 appeared first on Dtimes.