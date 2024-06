日本サッカー協会(JFA)は20日、天皇杯3回戦の放送・配信試合を発表した。7月10日に行われる全16試合のうち10試合が中継対象試合となった。『NHK BS』では 柏レイソル 対筑波大が生放送される。▽NHK BS柏レイソル vs 筑波大▽スカパー!ヴィッセル神戸 vs 徳島ヴォルティス鹿島アントラーズ vs 藤枝MYFC横浜F・マリノス vs 水戸ホーリーホックガンバ大阪 vs テゲバジャーロ宮崎FC東京 vs ジェフユナイテッド千葉サンフレッチェ広島 vs いわきFC▽JFA TV(Youtube)サガン鳥栖 vs 横浜FCJAPANサッカーカレッジ vs レノファ山口FC川崎フロンターレ vs 大分トリニータ