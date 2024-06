年金 受給者ばかり7人とデートを重ねているという コロンビア の女性が物議を醸している。女性は「7人との間に愛はない。これはビジネス」と割り切って一緒に暮らしているそうで、双方にとって利益がある“ウィンウィン(Win-Win)の関係”であることを強調している。メキシコのニュースメディア『Quinto Poder』などが伝えた。【この記事の動画を見る】 コロンビア の都市バランキージャ出身のリナさん(Lina)は、7人の高齢のボーイフレンドと一緒に暮らしている。リナさんは自分の年齢を明かしていないが、7人は全員が 年金 受給者で、「同年代の男性とのロマンチックな恋愛はもうコリゴリ。高齢の男性と付き合うことで、精神的、経済的安定をより簡単に得ることができる」と明かす。

リナさんが 年金 受給者の男性との特別な関係を好むようになったのは、同年代の男性に経済的な余裕がないことが大きな理由で、綺麗に化粧を施し、セクシーなドレスに身を包んで 年金 受給者が集う公園に行くようになったという。そして一人で寂しそうにしている高齢男性に甘い言葉をかけ、今では経済的にサポートしてくれるカルロスさん(Carlos)、サイモンさん(Simón)、ヘスースさん(Jesús)、パブロさん(Pablo)、マニュエルさん(Manuel)と他2人(名前は明かされず)の計7人と一緒に暮らすまでになった。リナさんによると、7人は全員がお互いのことを良く知っているそうで、一人の女性をみんなでシェアすることに関しては特に不満はないようだという。一方でリナさんは、7人との関係について「ロマンチックなものでなく、あくまでも“ビジネス”」と割り切っており、次のように述べている。「実はこれまでの男性との付き合いを振り返った時、『 高齢者 に対しては、自分から何かを要求する必要はない』ということに気付いたの。だって彼らは、私のような若い女性と付き合うことなんてできないでしょう? だから私に全てを与えてくれるし、私のことを常に幸せにしてくれるのよ。」「それに金銭的な援助だけではなく、それぞれが洗濯をしたり、寝室を掃除したり、食事を用意したりしてくれるの。そうして援助した額が多い人が、私とベッドを共にすることができるのよ。」さらにリナさんは、「彼らの年齢だったら、私以上の女性を見つけることなんてできないでしょうね」と自信たっぷりに語り、「それぞれと親密な関係を持つのは、半月に一度ほど。彼らは高齢だから私が妊娠するリスクもないわ」と“ウィンウィン”の関係を強調。今後はボーイフレンドの数を増やすことも検討しているそうだが、「彼らがお金を払えなくなった時は、躊躇なくサヨナラを言うわ」とも述べていた。そしてこのニュースには、「まあ、お互いに納得しているならいいのでは?」「自分の人生。これで幸せならいいと思う」といった意見のほか、次のような厳しいコメントが寄せられた。「まるで白雪姫と七人の老人。」「道徳的にどうなのか。物質主義も甚だしい。」 年金 受給者の家族は、こんな事実を知っているの?」「これは一人で寂しいお年寄りを狙った犯罪だよ。」「心が貧しい人だ。」「高齢の男性が亡くなったら全てを手に入れるつもりかもね。」なおリナさんは、「知人や隣人が私のライフスタイルを非難しているのは知っている。でも彼らは、高齢のボーイフレンドのように私をサポートしてくれるわけではないでしょう? だからネガティブなコメントは気にしていないの」と明かし、全ての女性に対してこのようにアドバイスした。「お金のない若い子を相手にするのは時間の無駄。女性は 年金 生活者を恋人にすべき。そうすれば私のように働かなくても、欲しいものを彼らが全て買ってくれる生活ができるのよ!」ちなみに昨年にはアメリカで、フルタイムで働く3人の妻を持つ男性が話題となった。男性は無職で「夢のような人生だ」と語っていた。画像は『Quinto Poder 「Joven presume que es novia de 7 adultos mayores y le dan todo el dinero de su pensión」(YouTube)』『The Davis Family Instagram「Happy National Spouses Day,」』『New York Post 「Man faces divorce from 1 of 9 wives: ‘She wanted to have me all to herself’」(Jam Press/CO Press Office)』『theCHIVE 「Vile Teenage Gold-Digger marries 89-year-old, gets caught by Twitter」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)