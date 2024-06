『Call of Duty』が45周年を迎える「機動戦士ガンダム」とコラボ！ モビルスーツで“Tokyo”マップを縦横無尽に暴れまわる

『機動戦士ガンダム』とのコラボ企画開催中



シリーズ累計4億本以上の販売実績と世界トップクラスの人気を誇る大人気ファーストパーソン・シューティングゲーム『Call of Duty®』。日本時間の2024年5月30日(木)には『Call of Duty®: Modern Warfare® III』『Call of Duty®: Warzone™』『Call of Duty®: Warzone™ Mobile』のシーズン4がスタートした。このシーズン4では、タイトルごとに新たな要素が追加されている。そして何と言っても注目なのは、3タイトル横断で『機動戦士ガンダム』45周年を記念した コラボレーション企画 が実施されることだ。このコラボ企画では、ガンダムシリーズの長い歴史に登場する象徴的なモビルスーツをフィーチャーした3つのバンドルが登場する。まずは「トレーサーパック: モビルスーツ−RX-78-2ガンダム」バンドル。すべての始まりとなった伝説のモビルスーツ「RX-78-2ガンダム」は、今なお多くのファンに親しまれているだろう。トレーサーパックには、この「RX-78-2ガンダム」オペレータースキンに加え、武器設計図3種、コーリングカード、エンブレム、ローディングスクリーン2種、武器ステッカー2種、武器チャーム2種、デカール大、とどめの一撃「ニュータイプ・フィニッシャー」が含まれる。続いては「トレーサーパック: モビルスーツ− MS-06S ザクII」バンドル。いわゆる「シャア専用ザク」だ。こちらも「MS-06S ザクII」オペレーター スキンに加え、武器設計図3種、コーリングカード、エンブレム、ローディングスクリーン2種、武器ステッカー2種、武器チャーム2種、デカール大、とどめの一撃「灼熱の斬撃」が含まれている。最後は「トレーサーパック: モビルスーツ−XVX-016 ガンダム・エアリアル」バンドル。ガンダムシリーズ最新作『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の主役を担う高性能モビルスーツだ。「XVX-016 ガンダム・エアリアル」オペレータースキンと武器設計図3種、コーリングカード、エンブレム、武器チャーム3種、デカール大2種、武器ステッカー3種、ローディングスクリーン3種が含まれる。各バンドルの販売は開始しており、以下までとなっている。モビルスーツをまとった姿で戦えるというのは非常にテンションが上がるもの。ガンダムファンでなくともゲットしておきたいトレーサーパックだ。さらに現在、『機動戦士ガンダム』をテーマにしたイベント「機動戦士ガンダム レジェンズ」が開催されている。XPの獲得を通じてガンダムをテーマとした報酬を集めていく形式のイベントだ。期間内に条件を達成すると、武器設計図や武器カモフラージュ、ステッカー、エンブレム、チャーム、コーリングカードなど、ガンダムがテーマになった様々なコンテンツを無料で入手できる。また、オペレータースキン「RX-78-2ガンダム」「MS-06S ザクII」「XVX-016 ガンダム・エアリアル」を装備すると、獲得XPにブーストがかかる仕様になっている。なお、このイベントは6月20日(木)までの期間限定開催なので、早めに参加するのがおすすめだ。『Call of Duty: Modern Warfare III』では、「シーズン期間中に12種類以上の新たなコア6v6マップをリリースする」という約束を果たすべく、ローンチ時に「Tokyo」「Paris」「インクライン」という3つの全く新しいマルチプレイヤーマップが登場して多様な戦闘エリアが提供されることになった。そのうちの1つである「Tokyo」は、もちろん東京をイメージして作られている。渋谷や新宿にインスパイアされた、東京のナイトライフを体験できる中規模マルチプレイヤーマップだ。きらびやかなネオンサインや観光客向けのエンターテインメント施設、深夜の飲食店などが立ち並ぶ夜の東京へと繰り出すことができる。マップ内は「West Street(西通り)」「East Street(東通り)」「Center Street(中央道)」「Center Courtyard(コートヤード)」という4つの主要エリアがあり、点在するホテルやマンガビルの上層階での銃撃戦に加え、地上でも激しい戦いが繰り広げられるように設計されている。東京をイメージした夜の街が舞台の一つとなる『Call of Duty: Modern Warfare III』に、『Call of Duty: Warzone』と『Call of Duty: Warzone Mobile』を合わせた3タイトル横断では、ガンダムのモビルスーツで戦いを繰り広げることができる。他にもタイトルごとの様々な新コンテンツが登場しており、ガンダムが「Call of Duty」の世界に調和したシーズン4を存分に楽しんでみてはいかがだろうか。© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY WARZONEおよび MODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。