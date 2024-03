レンタルで楽しめるミッキー＆フレンズコーデ！Disney FASHION CLOSET(ディズニーファッションクローゼット)

月額制ファッションレンタルサービス「airCloset(エアークローゼット)」が展開している、ディズニーのファッションレンタルサービス「Disney FASHION CLOSET」

ディズニーキャラクターの世界観を表現した特別な限定コレクションを最短2泊3日からレンタルできる新サービスです。

今回は、そんな「Disney FASHION CLOSET」でレンタルできる、ミッキー&フレンズのバウンドコーデをまとめて紹介していきます☆

「Disney FASHION CLOSET(ディズニーファッションクローゼット)」ミッキー&フレンズ

対象商品:ディズニーのコーディネートセット

利用方法:レンタル(都度課金型)/購入 ※2024年春以降販売開始予定

利用期間:2泊3日〜7泊8日

日本初・国内最大級、女性向けの普段着に特化した月額制ファッションレンタルサービス「airCloset(エアークローゼット)」が手掛ける、ディズニーのファッションレンタルサービス「Disney FASHION CLOSET」

取り扱うファッションのテーマは、コスプレや仮装ではなく、私服にキャラクターらしさを取り⼊れたコーディネートである「バウンドコーデ」

ディズニー関連イベントや普段のお出かけに着用できる、キャラクターの世界観を表現した特別コレクションが揃います。

全てのアイテムは完全オリジナルで製作されているのが特長で、⽇常使いが難しいアイテムにも挑戦できるのがレンタルならではの強み。

たくさんの種類を複数回楽しめるのも魅⼒です☆

今回は、ディズニープリンセス「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「グーフィー」のバウンドコーデを紹介していきます。

ミッキーマウス

料金:レンタル料金 7,200円〜/2泊3日(2,400円/1日)

新品購入価格 45,000円 ※2024年春以降販売開始予定

セットに含まれるアイテム:シャツ/ニット/パンツ

サイズ:フリー サイズ(S〜M相当)※身長152〜165cm前後が推奨となります。

「ミッキーマウス」デザインのコーディネート。

「ミッキーマウス」の代表的なコスチュームのひとつ、燕尾服の要素を大胆に取り入れた、スタイリッシュなコーディネートです。

大きな襟やボタンなど、特徴的なあしらいが満載!

サスペンダー付きのオーバーサイズのパンツシルエットと大きな襟でトレンド感をプラス。

パンツにはサイドに太めのラインが入っていて、スタイルアップも叶います。

よく見ると、シャツの襟には手のマークの刺繍が入っているという隠れたお楽しみも。

「ミニーマウス」のコーデにも襟の部分に刺繍が入っているので、お揃いで着る楽しみがあります。

ミニーマウス

料金:レンタル料金 6,300円〜/2泊3日(2,100円/1日)

新品購入価格 36,000円 ※2024年春以降販売開始予定

セットに含まれるアイテム:ニット/スカート

サイズ:フリー サイズ(S〜M相当)※身長152〜165cm前後が推奨となります。

「ミニーマウス」デザインのコーディネート。

ボリューム感のある赤い水玉模様のスカートが印象的。

水玉模様の中には「ミニーマウス」のシルエットも隠れています。

ニットの袖にはオーガンジー素材を使って軽やかな印象に。

ドット柄のスカートはティアードになっていて、広がりすぎず上品に見えるように工夫されています。

足元にイエロー系のアイテムを取り入れることでより「ミニーマウス」感がアップ!

「ミッキーマウス」のコーディネートとお揃いで楽しみたいアイテムです。

ドナルドダック

料金:レンタル料金 4,800円〜/2泊3日(1,600円/1日)

新品購入価格 42,000円 ※2024年春以降販売開始予定

セットに含まれるアイテム:ニット/カットソー/パンツ

サイズ:フリー サイズ(S〜M相当)※身長152〜165cm前後が推奨となります。

「ドナルドダック」デザインのコーディネート。

かわいらしいシルエットを、トレンド感のあるパラシュートパンツで表現しています。

ニットはセーラー服の要素を取り入れたユニークなデザインに。

フレアになった袖口がおしゃれな印象です。

タートルは黄色いラインをプラスして「ドナルドダック」のくちばしや足をイメージ。

このラインがあることでシャープに見せることができます。

マリンモチーフニットと黄色いラインがポイントのシアートップスを合わせることで、トレンド感をプラスしています。

デイジーダック

料金:レンタル料金 4,800円〜/2泊3日(1,600円/1日)

新品購入価格 33,000円 ※2024年春以降販売開始予定

セットに含まれるアイテム:ニット/スカート

サイズ:フリー サイズ(S〜M相当)※身長152〜165cm前後が推奨となります。

「デイジーダック」デザインのコーディネート。

バルーンスカートで「デイジーダック」のシルエットを表現しています。

トップスはボリューム感たっぷりに。

スカートがふわっと広がるかたちなのでトップスは視線が上に集まるように工夫されています。

バックデザインをレースアップにすることでかわいさアップ☆

「ドナルドダック」と並んだ時に華やかに見えるようカラー調整されたこだわりのコーディネートです。

グーフィー

料金:レンタル料金 4,800円〜/2泊3日(1,600円/1日)

新品購入価格 45,000円 ※2024年春以降販売開始予定

セットに含まれるアイテム:ニット/ジャケット/パンツ

サイズ:フリー サイズ(S〜M相当)※身長152〜165cm前後が推奨となります。

「グーフィー」デザインのコーディネート。

おっちょこちょいな「グーフィー」らしさが散りばめられた、こだわりの詰まった一着です。

トレードマークのベストはコンパクトなサイズ感で、スタイリッシュな印象に!

オレンジのニットにあしらわれたエルボーパッチで破れを直したように見せたり、帽子のグリーンの要素をパンツのステッチやボタンに取り入れています。

グループで「グーフィー」のバウンドコーデを楽しむのにもおすすめです☆

最短2泊3日からレンタルできる、ディズニーキャラクターの世界観を表現した特別な限定コレクション。

なりきり気分でお出かけを楽しんでみてくださいね!

airCloset(エアークローゼット)「Disney FASHION CLOSET」ミッキー&フレンズバウンドコーデの紹介でした☆

