»Ò¤É¤â¤Ë°Â¿´°ÂÁ´¤ÊÍñ¤ò¡£27ºÐ¥Þ¥Þ¤¬³«È¯¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÊ¿»ô¤¤Íñ¡Ö¤¢¤«¤Í¤ÎÎº¡×
ÍñËÜÍè¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¥á¥á¥ó¥È ¤¢¤«¤ÍÇÀ¾ì¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ë¤Æ¡¢3·î1Æü(¶â)¤ËÊ¿»ô¤¤Íñ¡Ö¤¢¤«¤Í¤ÎÎº¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¤¢¤«¤Í¤ÎÎº¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍñÆÃÍ¤Î½¤ß¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¡¢ÍñËÜÍè¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¡£Íñ¤ÎÀ¸½¤µ¡¦´ÅÌ£¡¦¥³¥¯¤ËÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢»ôÎÁ¤ä»ô°é´Ä¶¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£»ôÎÁ¥ì¥·¥Ô¤Ï¼«²ÈÇÛ¹ç¤Ç¡¢³¤Áô¤ä¥è¥â¥®¤Ê¤É¤ÎÅ·Á³Êª¤È¤«¤Ä¤ªµûÊ´(´°Á´ÌµÅº²Ã)¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÉÙ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÍñ¤À¡£
¤¢¤«¤Í¤ÎÎº¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿·Ð°Þ
¡Ö¤¢¤«¤Í¤ÎÎº¡×¤Ï¡¢±ö¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤âÀ¸½¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Íñ¤«¤±¤´ÈÓ¤Ï±ö¤Ç»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¸ý¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤µ¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤È¡¢´Å¤µ¤ÎÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
[caption id="attachment_1099681" align="aligncenter" width="408"]¤¢¤«¤Í¤ÎÎº¤ò³«È¯¤·¤¿ ÍÜ·Ü»ö¶ÈÉô »ö¶ÈÉôÄ¹ »³ùõÅÐ´õÂå(¥ä¥Þ¥µ¥¥ß¥¥è)¤µ¤ó[/caption]
»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢ÍµÊ¡¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿»³ùõÅÐ´õÂå¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿1¸Ä¤ÎÍñ¤ò²ÈÂ²¤ÇÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¡ÖÍñ¤ò¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡£20Ç¯Á°¤ËÊú¤¤¤¿¤³¤Î»×¤¤¤¬¡¢ÍÜ·Ü²È¤ò»Ö¤¹½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÌîË¾¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÊ¿»ô¤¤¤¿¤Þ¤´¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¡È¤¿¤Þ¤´¥ª¥¿¥¯¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤ª¤¤¤·¤¤Íñ¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÇºÇ¹â¤ÎÍñ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÍÜ·Ü²È¤òÌÜ»Ø¤·»Ï¤á¤ÆÌó7Ç¯´Ö¤Ï¡¢½÷À¤À¤«¤é¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤À¤«¤é¡¢¼ã¤¤¤«¤é¡Ä¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ìÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄü¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤Ë·Ü¾®²°¤ò¼ê¤Å¤¯¤ê¤·¡¢ÕÛ²½¤ä»ôÎÁ¤Î¼«²ÈÇÛ¹ç¤Ê¤É¤òÆÈ³Ø¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ë¤ï¤È¤ê¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢±ï¤¢¤Ã¤Æ¤¢¤«¤ÍÇÀ¾ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤°·Á¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ°ÊªÊ¡»ã¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¼ûÍ×Áý¤È¤Ê¤ëÊ¿»ô¤¤Íñ
ºòº£¡¢Æ°Êª¤Ø¤Î»ô°é¡¦À¸»ºÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤ëÆ°ÊªÊ¡»ã¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£³°»ñ·Ï´ë¶È¤ò½é¤á¤È¤·¤Æ2025Ç¯¤Ë¤Ï¥±¡¼¥¸¥Õ¥ê¡¼¤Ø´°Á´¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÅù¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿»ô¤¤¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬º£¸åÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤ÇÆüËÜ¤ÎÅÚÃÏÊÁ¡¢¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤¬¤Ê¤¯¡¢Ê¿»ô¤¤ÍÜ·Ü¤ò¹Ô¤¦´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ê¿»ô¤¤·ÜÍñ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¸½ºßÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¿»ô¤¤ÍÜ·Ü¤ÏÁ´ÂÎ¤Î5¡ó¤À¡£
¥á¥á¥ó¥È ¤¢¤«¤ÍÇÀ¾ì¤Ï¡¢Ê¿»ô¤¤ÍÜ·Ü¤ÎÀßÈ÷¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¿·±Ô¤Î»ÜÀß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¿¤Ó¤æ¤¯Ê¿»ô¤¤ÍÜ·Ü»Ô¾ì¡¢¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÍÜ·Ü¾ì¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
27ºÐ2»ù¤Î¥Þ¥Þ¤¬³«È¯¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÊ¿»ô¤¤Íñ¡Ö¤¢¤«¤Í¤ÎÎº¡×¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¤¢¤«¤Í¤ÎÎº¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://akanefarm.com/
(³ÑÃ«ÎÉÊ¿)