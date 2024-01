日本の駅で見られた光景を米国人が絶賛したことに、中国のネットユーザーが反応を示している。

中国のSNS・微博(ウェイボー)で9日、ある動画が紹介された。動画は、チャンネル登録者数530万を誇る米国人YouTuberのAnthony Wreynさんが昨年投稿した“Proof That Japan is the Best Country in the World(日本が世界最高の国であることを証明する)”と題するもの。

日本の駅で、ホームに入線してきた電車が停止し、数人の乗客が降車した後、待機していた駅員の女性が車椅子の乗客のために折り畳みのスロープをかける様子が解説と共に映っている。Wreynさんは「信じられない。アメリカでは見たことがない。素晴らしい!」などと絶賛した。

この動画に中国のネットユーザーからは「人に優しい。中国にもある」「香港は日常的にこうだけど」「南京地下鉄もこれは普通。降りる駅に連絡して同じように(スロープを設置して)降ろしてくれる」「(実際にスロープを設置している画像を添付して)杭州にもある」「深センでもよく見かけるよ」「これは(中国)国内にも多くの場所にある。日本にまったく負けてない。ただ、日本の方が早く登場したのは確かだけど」「広州地下鉄の係員もとても親切。検査で通院した母が体調不良を起こしたけど、乗り換えのたびにずっと付き添ってくれた」などの声が多く上がった。

中には「(イギリス在住のユーザー)アメリカにはないの?イギリスにはあるよ。欧米にはどこにでもあると思ってたよ」との声や、「笑い話を言おう。サービスが行き届いていることで称賛される国は世界に一つしかない(同じサービスがあっても日本以外は称賛されないという皮肉)」との声も。

一方で、「初めて日本に行った時にこの光景を見て、衝撃を覚えたな」「日本ではこれが正常なサービスだからね」「蘇州ではこの数十年間一度も見たことない」「日本は公共サービスの面では基本的にトップ」「この点は日本は進んでいると言わざるを得ない。障がいのある人が買い物をしたり、電車に乗ったり、普通に出歩いているのをよく見かける」「中国では障がい者は気兼ねなく外出することができない」などのコメントも書き込まれていた。(翻訳・編集/北田)