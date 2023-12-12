ÅìÌî¹¬¼£¤ÏÅìµþ¤ÈÂçºå¤ÇÊÌ¿Í³Ê¡¡¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ëÊ¡ÅÄ¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¤È¤«à¥¦¥½¤Ä¤±¡ªá¤È»×¤¦¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö£Î£Ï£Î¡¡£Ó£Ô£Ù£Ì£Å¡×¤ÎÀÐÅÄÌÀ¤¬£±£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Î£Ï£Î¡¡£Ó£Ô£Ù£Ì£ÅÀÐÅÄÌÀ¤Î¤è¤¤¡Á¤ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ËÆ°²è¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×Ê¡ÅÄ½¼ÆÁ¤È¤È¤â¤ËµÈËÜ¶½¶È¤ÎÀèÇÚ¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÅÄ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÏÃ¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¡££²¿Í¤È¤â´Ì¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¿ì¤¤¤¬²ó¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÀèÇÚ·Ý¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¾¯¤·¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤¢¤¿¤ëº£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢ÅìÌî¹¬¼£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÅÄ¤¬¡ÖÀÑ¤ó¤Ç¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Ê¡ÅÄ¤â¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¡£¤½¤â¤½¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤âÁ´Á³°ã¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Ê¡ÅÄ¤ÏÅìÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢Åì¤ÈÀ¾¤ÇÊÌ¿Í³Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢Åìµþ¤ÈÂçºå¤Ç¤Ï¿Í³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¾¤Î»þ¤¬°Û¾ï¤ä¤í¡©¡¡À¾¤ÎÅìÌî¤µ¤ó¡¢¼ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ø¤ó¡×¡£ÀÐÅÄ¤â¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡Ø£±¼þ²ó¤Ã¤Æ¡Ù¤Î£Í£Ã¤È¤«¤µ¡¢¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¤Î£Í£Ã¤Î»þ¤È¤«¡¢à¥¦¥½¤Ä¤±¡ªá¤È»×¤¦¤è¤Ê¡©¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö£±¼þ²ó¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤ä¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¤Ê¤É¡¢Åìµþ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë»þ¤Ï¡¢ËÜÀ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÀÐÅÄ¤¬¡Ö¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¤Î£Í£Ã¤Î»þ¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢Æ£°æÎ´¤µ¤ó¹ßÎ×¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡à¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹á¤Ã¤Æ¤¤¤¦´é¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¡ª¡¡¡Ø¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£Ê¬¤«¤ë¡£¥Û¥ó¥Þ¤ä¤Ê¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤ä¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÆ±°Õ¡£ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤âÀ¾¤Ë¤ÏÆ£°æ¤µ¤ó¡¢µï¤Ï¤é¤Ø¤ó¤«¤é¡£ÉÝ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£