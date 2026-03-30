お笑いタレント東野幸治（58）が29日夜、Xを更新。所属吉本興業が、後輩のお笑い芸人、天竺川原（46）とのエージェント契約終了を発表した件に言及し、笑いを交えていじった。吉本は29日「双方の協議の結果、2026年3月31日（火）をもって、エージェント契約を終了することになりました」として、川原とのエージェント契約終了を発表した。同日、川原も自身のXなどで直筆の文章をアップし、吉本や関係者への感謝の言葉とともに「新