PGF生命は、今年還暦を迎える1963年生まれの男女2000人を対象に「2023年の還暦人(かんれきびと)」に関する調査を実施。今回はその調査結果から、「還暦に見えない! 容姿が若いと思う女性有名人」のランキングを紹介します。

第2位には、俳優の麻生祐未さんがランクイン。

麻生さんは、大学生の頃からバラエティ番組の司会、ドラマのヒロイン役に抜てきされるなど芸能界で活動。映画では『恋空』『麦子さんと』『泣くな赤鬼』などの作品に出演しました。2022年はドラマ『アトムの童』(TBS系)に出演し、2023年は6月24日からスタートする『やさしい猫』(NHK総合)への出演も決定しています。

今回の1位は、歌手の今井美樹さんが選ばれました。今井さんは1986年にリリースした『黄昏のモノローグ』で歌手デビュー。その後も『彼女とTIP ON DUO』『PIECE OF MY WISH』『PRIDE』など、数々のヒットを生み出しました。元々は俳優として活動していて、1984年には『輝きたいの』(TBS系)などのドラマに出演。近年では2021年に映画『名も無い日』に出演しました。(文:小沼 克年)