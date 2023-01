アメリカに住む26歳のある女性は、両手の指が3本ずつしかない。子どもの頃からいじめに遭い、大人になってからも様々な困難を乗り越えてきた彼女だが、自ら「恐竜の手」と呼ぶ両手をSNSに公開したところ、前向きな姿勢が共感を呼びフォロワーを徐々に増やしているという。『New York Post』『Latestly』などが伝えている。

米マサチューセッツ州在住のキャシディー・ララミーさん(Cassidy Laramee、26)は、生まれた時に右手の指が3本しかなく、左手は奇形で、5本のうちの2本が親指で小指は極端に短かった。そのためキャシディーさんは生後まもなく左手の小指と親指1本を切除したという。

指が3本しかないキャシディーさんは、これまでに周りから心無い言葉を向けられてきた。小学3年生の時には酷いいじめを受けたことで転校することになり、家族で引っ越しを余儀なくされた。また大人になってからも周囲からの偏見はなくならず、現在、自動車販売店で働くキャシディーさんは、顧客と握手する時に相手から怪訝な顔をされてしまうそうだ。

また初めてネイルサロンを訪れた際、足の親指のようなキャシディーさんの手の親指を見たネイリストから「おっと、これは足の爪用のエクステンション(人工爪)を使わないとね」とからかわれてしまった。ネイリストは冗談のつもりで言ったようだが、キャシディーさんはショックとともに恥ずかしい思いをし、しばらくはネイルサロンに行くのを止めてしまったという。

しかしある日を境に、キャシディーさんは自分の指に自信が持てるようになった。そのきっかけは、米女優ミーガン・フォックスが「短指症」を告白したことだった。ミーガンは親指が通常より短く、時々「足の親指みたい」と揶揄されていたが、「今となっては自分の親指が気に入っている」と明かしたそうだ。このことに感銘を受けたキャシディーさんは、当時の心境を次のように話している。

「その時、『もう気にしないわ。私は自分を愛しているしこの指が好きなの』って感じたんです。ミーガン・フォックスだって足の親指のような手の親指を持っているんだもの、私の指がそうであってもちっともおかしくないって思ったんです。」

キャシディーさんは昨年7月16日、ネイルサロンで指が少ないことを理由にして40パーセントの割引価格で受けられるように交渉する動画をTikTokに投稿しており、200万回以上も視聴されて話題になった。その後も自分の両手について投稿し、度々ジョークとして3本指の恐竜の足形と自分の手を比較する動画を公開して人気を集めるようになった。

時には遊園地の恐竜と同じように両手の3本指を見せながら同じポーズをするなど、キャシディーさんは自分の「恐竜の手」を愛せるようになったと言い、今では「DJ Dino(恐竜)」と名乗り地元のカラオケバーでDJもしているという。そんなユーモアを忘れないキャシディーさんだが、自分の指についての短所も明かしている。

キャシディーさんは関節炎を発症して手首が弱いこともあり、スナックの袋やドリンクのボトルのキャップを開けることが難しいという。しかしお寿司が大好きな彼女は、動画の中でぎこちないながらも箸を使ってお寿司を美味しそうに頬張る姿を見せている。

キャシディーさんは同じような症状を持つ人たちに対して、自分の姿を励みにしてもらえることを望んでおり、このように語っている。

「これまでの人生で経験してきた困難が、今の強く自信に満ちた自分を作ってくれたと思っています。世の中には自信を持てずに苦労している人が大勢います。そんな人たちは『あの人のようになりたい』と思うようなロールモデルを見つけたり、自分のことをオープンにしている人がきっかけで、自信が持てるようになるのです。」

