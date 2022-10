米英では現在、「大離職」「大退職」と呼ばれる現象が起こっている。【前編】『ついに「大退職時代」がやってきた…! 米英で「あえて職に就かない人」が急増中』で紹介した通り、パンデミックを機に多くの労働者が、退職を早める、あるいは離職したまま仕事に復帰しないという道を選んだのだ。

ソーシャル・ディスタンスの「後遺症」

新型コロナウイルスの感染拡大が始まってすでに2年。「ウィズコロナ」の生活様式が浸透してきたと感じる一方で、このような現象が起こる背景には何があるのか? 新刊『世界インフレの謎』から紹介する。

次に、そもそもなぜ離職や退職が増えているのか、その背景を探ってみましょう。シカゴ大学にWFHに関するアンケート調査を継続的に行っているチームがあり、そのチームが「Long Social Distancing(ロング・ソーシャル・ディスタンシング)」という、とても面白い考え方を提唱しています(図3)。

図3:「ロング・ソーシャル・ディスタンシング」と呼ばれる現象(Barrero, Jose Maria, Nicholas Bloom, and Steven J. Davis. “Long Social Distancing.” April 15, 2022.)

新型コロナウイルスに感染した人が、急性症状から回復して陰性になってからも後遺症に苦しんでいる状態を、英語でLong COVIDと言います。Social Distancingの前にLongをつけているのはそれに掛けたもので、「コロナが収束したにもかかわらずいつまでもソーシャル・ディスタンシングを続けている」という意味が込められています。

彼らの調査によれば、パンデミックが収束した後もソーシャル・ディスタンスを継続し、以前の生活様式に完全に戻ることはないと答えた人は、全体の約6割にのぼりました。

「戻らない」というのがどの程度のことかというと、地下鉄や混雑したエレベータはなるべく避けるという程度の人が30%、外食やタクシーの相乗りはしないという程度の人が16%です。「コロナ前の距離感には絶対戻らない」という、もっとも強い回答も約13%にのぼります。回答者の属性で見ると、高齢者、女性、低学歴、低収入といった人たちが、距離感を保ちたがる傾向にあります。

シカゴ大のチームは、「コロナ前の距離感には絶対戻らない」と回答した人たちに対して、現在の就業状態を聞くということもしています。その結果、約4分の1が就業していないし職探しもしていない、つまり非労働力人口であることがわかりました。

パンデミック中に慣れ親しんだ、他者との距離を保つ生活を今後も続けたいと考える人たちは、外食や地下鉄を忌避することの延長として、労働の現場に戻るのも忌避しているのです。

『世界インフレの謎』第2章で見たように、パンデミック1年目、2年目は、感染への恐怖心から、消費者は対面型サービスを避け、労働者は労働の現場に戻るのを嫌がるという現象が起こりました。当時の感染の厳しさを踏まえれば、消費者や労働者の行動変容は理解できます。

しかし、シカゴ大の調査が行われたのは2022年4月で、米国が経済再開を本格化させてからだいぶ時間が経過していたときのものです。この結果を「恐怖心」で説明するのは到底無理です。新たに別の要因が加わったと見るべきでしょう。

「Long COVID」と同様に、経済行動にも「後遺症」があり、それが労働の現場への復帰を妨げる要因になっていると、私は考えています。

過去のパンデミックの「後遺症」

ところで、仮に経済行動にも「後遺症」があるとして、それはどのくらい長く続くものなのでしょうか。これは、インフレの将来を展望するうえできわめて重要なことであり、現在、多くの人が知りたいと思っていることです。

しかし、残念ながら私を含む経済学者たちは、その答えを持ちあわせてはいません。数四半期で後遺症から回復するかもしれないし、数年かかるのかもしれないといった、曖昧なことしか言えません。

ただ、手掛かりがまったくないかというとそうでもありません。過去の疫病との闘いの歴史は有益な知見を与えてくれます。カリフォルニア大学のオスカー・ジョルダ教授らが最近発表した研究では、14世紀の黒死病から2009〜10年の豚インフルエンザ(H1N1インフルエンザ)に至るまでの19のパンデミック事例について、賃金などのデータを収集し、パンデミックが収束した後に経済がどのように変化したかを調べています。

図4は英国における実質賃金(賃金を物価で割ったもの)の反応を示したもので、横軸はパンデミック収束から何年が経過したか、縦軸はパンデミック以前と比べてどれだけ実質賃金が変わったかを示しています(影の部分は推計値の統計的な誤差の範囲を表しています)。

図4:過去のパンデミックは実質賃金に及ぼした影響(Jordà, Òscar, Sanjay R. Singh, and Alan M. Taylor. “Longer-run Economic Consequences of Pandemics.” Review of Economics and Statistics, 104(1), 166-175, January 2022.)

ワクチンも治療薬もなかった時代のパンデミックは多くの犠牲者を生み、労働力が大きく棄損しました。そのため深刻な人手不足が起き、実質賃金が約10%上昇しました。注目したいのはそれがどれだけ続いたかです。

この推計によれば実質賃金はパンデミック収束後、20年目まで上昇を続け、そこでようやく上昇が止まっています。つまり、「後遺症」は20年間続いたということです。

今回の「後遺症」もこれほどまでに長引くのでしょうか。それを考える際の重要なポイントは、過去のパンデミックの犠牲者は桁違いに多かったということです。すでに述べたように、100年前のスペイン風邪の死者数は、当時の世界人口の2%にも上ったのに対して、今回は0.1%未満です。今回は労働力の棄損が比較的少なかったことがわかります。

ではなぜ労働供給が減少しているかと言えば、その主因は、労働の現場に戻るのを忌避する人たちが増えたことです。これらの労働者が欲しているのは他者との適切な距離であり、現状の職場環境ではそれが満たされないので戻りたくないと言っているわけです。

そうであるとすれば、良質の労働力を何とかして確保したいと考える経営者たちは、適切な距離を保ちながら働けるように、オフィスや工場の環境を整備する可能性があります。あるいは、職場環境の整備におカネを使うのではなく、労働者に直接おカネを渡す(つまり、「密」手当のようなものを新たに支払うことで高い賃金にする)ことによって労働力を確保しようと考える経営者も出てくるかもしれません。

いずれにしても、今回の場合は、それらの対策で労働供給が元に戻る可能性があり、そうなれば「後遺症」の期間は短くなるはずです。

そうした可能性があることを踏まえると、「20年」というのはたぶん考えられる最悪のケースで、実際にはそこまで長引くことはないだろうと思われます。

しかし同時に、人類のパンデミックとの闘いの長い歴史は、感染の収束が闘いの終わりではなく、その後にこそ、後遺症との長い闘いが待っていることを教えてくれています。そのことをしっかり頭に入れておくべきだと、私は考えています。