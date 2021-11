『ゲーム・オブ・スローンズ』キット・ハリントンが甲冑を身に纏って演説!?

2021年11月4日(木)に、株式会社NCSOFTはオンラインRPG「リネージュ」シリーズ最新作「リネージュ W(Lineage W)」をリリース。同時に、『ゲーム・オブ・スローンズ』ジョン・スノウ役でおなじみのキット・ハリントンが甲冑姿で民衆を鼓舞するスペシャル映像も公開された。

「リネージュ」シリーズは、韓国の同タイトルの漫画を原作としたオンラインゲーム。ローンチから20年以上となった現在ではグローバルに展開されており、言語が異なるプレイヤー同士がスムーズにコミュニケーションを図れるよう、リアルタイムの「AI(人工知能)翻訳」機能も搭載されている。

今回、その最新作「リネージュ W」がリリース。それに合わせて、大ヒット大河ファンタジー『ゲーム・オブ・スローンズ』でジョン・スノウを熱演したキットが出演するスペシャル映像が公開された。



キットは決戦を控え、演説を通じて血盟員との決意を新たにする君主として登場。悲壮な覚悟が込められた演説を通じて、「リネージュ」シリーズのコンセプト「戦闘、血盟、犠牲、名誉」の価値を見事に表している。

キットは『Extrapolations(原題)』の出演が控えている。

『リネージュ W』は、App Store / Google Play のほか、PC(NCSOFT 独自のクロスプラットフォーム「PURPLE」)にて、ゲームのダウンロードが可能。

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1444980563

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.lineagew

PURPLE:https://ncpurple.com

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『リネージュW』(C) NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved