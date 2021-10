『ハンドメイズ・テイル』シーズン4　ジューンとニックはお似合い？リタ役アマンダがぶっちゃけトーク

Huluプレミア『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』の配信と同時に、キャストやファンをゲストに迎えて同作の考察を行うトークショー『One Burning Question/どうしても聞いておきたい質問』。シーズン4に合わせて、同番組 もHuluにて配信中だ。(※本記事はシーズン4第9話までのネタバレを含みますのでご注意ください)

第9話のゲストは、リタ役のアマンダ・ブリューゲルと番組の大ファンである女優のウィットニー・カミングス(『NYボンビー・ガ―ル』)。

今回のテーマはジューンの恋愛模様。ついに再会したルークとジューンだが、本当はニックと結ばれるべき?という難しい質問から始まると、ウィットニーは「バカげた質問だと思うわ。ニックはジューンではなく私のものだから」と早速冗談を言って場を和ませた。ギレアドで共に苦難を生き抜き、さらには娘も授かった二人の関係についてアマンダは「ルークはジューンを心から愛している。でもジューンとニックは強く惹かれ合っている。それにニックはワルい男でしょ? 私そういうタイプに弱いの(笑)」と自身の好みも明かしながら、どちらかを選ぶのは無理との意見を述べた。ウィットニーも判断の難しさを挙げ、「ニックとジューンは特殊な環境で恋に落ちた。でも別の状況で出会っていたら? よくある話よ。恋した相手と別の環境で再会した時に"こんな奴だっけ?"って幻滅するの」と恋愛の"あるある"を交えながら、今後二人の関係がどうなるのか期待を寄せた。

過酷な状況下で結ばれたニックとジューンはカナダという"外の世界"で穏やかな生活を送れるかという司会者ステイシーからの質問に、またしてもアマンダは無理だと回答。「でも、だから燃えるの。穏やかな生活なんて望めないけど、今のとこはトラウマで結ばれている。すぐには癒えない傷だもの」とし、さらに「だから、愛は続かないけど今を楽しめばいいのよ」と楽観的な意見を述べつつ、普通の暮らしを送れるかは疑問に思っていると明かした。

話題をルークへと移したステイシーは、ニックの存在を知って彼は傷ついたはずと考察。ニックと直接会うべきだとジューンに伝えた時、ルークは"もう好きにさせてあげよう。二人のことに僕が口を出すべきではない"と思ったのか、二人の関係を容認しているのか、と問うと、アマンダは「そうだと思う。」と頷く。さらに「O・T(・ファグベンル)の演技も見事だったわ。ルークの複雑な心境や痛ましい思いが伝わってきた。ルークはもう"妻を失った"と気づいている」と、彼はジューンを失うと分かっていながら、"娘の救出のため"と割り切って送り出したのだと推察。

ウィットニーは「ルークはジューンの心の傷を理解しようと努めている。それって素晴らしいわ。だってギレアドにいた数年間ジューンには一切の選択権がなかった。だから今は彼女の行動を制限したくない。そんなルークの思いやりよ」と述べ、他の男に妻を奪われたとしてもジューンに自由を与えているルークを最高にかっこいいと褒め称え、さらに「自分の別れたい相手がこんな風に対応してくれたら、"やり直そう"って言うわ。(笑)ルークの対応を見てジューンはきっと彼のそばを離れたくなくなる」と興奮気味に絶賛した。

現時点でジューンにとって"魂の伴侶"は誰かという問いを投げかけたステイシー。彼女自身はニックに一票を投じると、アマンダも同様にニックだと回答。「ジューンの魂はもう昔とは別物なの。彼女は全く別の人間になってしまった。だからルークとジューンが今後上手くいくことはないと思う」と人格の変化を大きな要因として挙げ、続けて「私は今のジューンこそ本物だと思う。ギレアドのせいで眠っていた本性が現れたの」と語った。ウィットニーは、選ぶことはできないと回答を避け、もしルークの元に戻ればジューンは感情を抑えて生活することになると考察。「ルークは彼女を哀れむだろうし、色々と聞き出そうとする。でもニックなら言わずとも分かってくれる。そういう意味で言えばニックの方が優勢でしょうね」と冷静に現状を客観視した。加えてアマンダも「ルークはセーターとスリッパが似合う郊外の素敵なパパ。でもジューンはもう"郊外の女"じゃない。ニックみたいに根性のある男が必要なの」とルークでは物足りなくなってしまっていると考えを述べた。

ステイシーは妻を助けたくてもその方法が分からないルークに同情し、一度できた溝を埋めるのは難しいと述べたあと、最後の問いを二人に投げかける。"結局ジューンは誰を選ぶのか"。それに対し、ウィットニーは「一人を選ぶ必要ある?」と逆質問。「今の彼女は自由だもの。好きにすればいいのよ。二股するのもアリだわ」と回答すると、アマンダもそれに同意。最終的に"一人に絞る必要なし"と結論が出て番組は幕を閉じた。

気になるジューンの恋愛模様。彼女は最終的に誰を選ぶのか、それとも一人には絞らないのか今後も注目だ。『One Burning Question/どうしても聞いておきたい質問』の該当エピソードはHuluにて独占配信中。(海外ドラマNAVI)



Photo:『One Burning Question/どうしても聞いておきたい質問』第9話より

