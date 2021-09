¡ØSUPERNATURAL¡ÙÀ½ºîÁí»Ø´ø¡¢°Ç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤òÉÁ¤¯Netflix¤Î¿·ºî¥É¥é¥Þ¤òÀ½ºî¡ª

米CWで15シーズンにわたって放送され、2020年に幕を閉じた人気ドラマ『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』。シリーズで製作総指揮を務めたアンドリュー・ダブが、Netflixでコミックスのドラマ版となる『Grendel(原題)』を製作することが明らかとなった。米TV Lineが報じている。

全8話となる『Grendel』は、ダーク・ホース・コミックス出版のマット・ワグナーによる同名コミックスのドラマ化となり、才能あるフェンシングの選手で作家、暗殺者でもあるグレンデルことハンター・ローズが主人公。亡くなった恋人の復讐を果たすことを誓った彼がニューヨークの犯罪組織に潜入し、内側からの崩壊を企てる―。

Get ready for GRENDEL, an 8-episode new series based on Dark Horse's popular comic book series from Matt Wagner. September 14, 2021