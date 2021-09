エミー賞ノミネート作品『イン・トリートメント／セラピスト ブルック・テイラー』が日本上陸！

今年6月に全米で配信されたばかりの話題作『イン・トリートメント/セラピスト ブルック・テイラー』が、明日9月16日(木)よりU-NEXTにて⼀挙⾒放題で独占配信開始となる。本作は、米HBOで2008年より3シーズンにわたって放送された『イン・トリートメント』のシーズン4にあたる。キャストを⼀新し、10年ぶりの復活を果たした。

『イン・トリートメント/セラピスト ブルック・テイラー』は、現代のロサンゼルスを舞台に、観察⼒と共感⼒に優れたセラピストのブルック・テイラーと、世界中を覆うパンデミックや社会の変化の中でさまざまな問題を抱える患者たち3⼈のセッションを1話30分の中で丁寧に描いたドラマシリーズ。



ストーリー

ロサンゼルスの⾼台の⼀軒家。セラピストのブルック・テイラーのもとに、不眠症に悩まされている⻘年エラディオ、⼀⾒⼈当たりが良いものの感情をコントロールできないコリン、クィアであることを理由に祖⺟に無理やり連れて来られた⾼校⽣のレイラといった多様な問題を抱える患者たちがセラピーを受けにやってくる。セラピーのセッションを通してブルックは3⼈の⼼と向き合っていくが、ブルック⾃⾝も⼈知れず問題を抱えていた......。

患者と真摯に向き合いながら⾃⾝の⼼の闇とも対峙していくブルックを演じたのは『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』のウゾ・アドゥーバ。その繊細ながらも力強い演技が評価され、本年度エミー賞主演⼥優賞(ドラマ・シリーズ部⾨)にノミネートされている。

ほか、アンソニー・ラモス(『フォー・オール・マンカインド』『ザ・スーサイド・スクワッド "極"悪党、集結』)らが出演する。