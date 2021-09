【Huluランキング】大人気ガールズドラマから1位を奪取したのは？（9月1日更新）

オンライン動画配信サービスのHuluより、8月25日(水)から9月1日(火)までの1週間、そして8月全体で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! 週間・月間でのTVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー部門、国内ドラマ作品部門、アジアドラマ部門、それぞれどんな番組が注目されているのかチェックしてみよう。

<月間ランキング>

TVシリーズ総合トップ10

1.『ハコヅメ 〜たたかう! 交番女子〜』

2.『東京リベンジャーズ』

3.『僕のヒーローアカデミア』

4.『ボイスII 110緊急指令室』

5.『THE FIRST -BMSG Audition 2021-』

6.『転生したらスライムだった件』

7.『しゃべくり007』

8.『ボクの殺意が恋をした』

9.『名探偵コナン』

10.『有吉の壁』

海外ドラマ作品トップ10

1.『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』

2.『ウォーキング・デッド』

3.『ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ』

4.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

5.『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

6.『THE HEAD』

7.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

8.『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』

9.『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』

10.『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』

国内ドラマ作品トップ10

1.『ハコヅメ 〜たたかう! 交番女子〜』

2.『ボイスII 110緊急指令室』

3.『ボクの殺意が恋をした』

4.『24時間テレビ44ドラマスペシャル「生徒が人生をやり直せる学校」』

5.『君と世界が終わる日に』

6.『かぐや様は告らせたい 〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 ミニ』

7.『今日から俺は!!』

8.『ボイス 110緊急指令室』

9.『来世ではちゃんとします』

10.『ドライフラワー -七月の部屋-』

<週間ランキング>

TVシリーズ総合トップ10

1.『ハコヅメ 〜たたかう! 交番女子〜』

2.『東京リベンジャーズ』

3.『僕のヒーローアカデミア』

4.『THE FIRST -BMSG Audition 2021-』

5.『ボイスII 110緊急指令室』

6.『転生したらスライムだった件』

7.『有吉の壁』

8.『ボクの殺意が恋をした』

9.『名探偵コナン』

10.『キングダム』第3シリーズ

海外ドラマ作品トップ10

1.『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

2.『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』

3.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

4.『ウォーキング・デッド』

5.『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』

6.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

7.『Hawaii Five-0』

8.『ターミネーター:サラ・コナー クロニクルズ』

9.『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』

10.『9-1-1:LA救命最前線』

海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『ブリティッシュ ベイクオフ』

2.『暴露!ヒトラーのセックスライフ』

3.『アメリカズ・ゴット・タレント』

4.『甦る!エジプトに眠る財宝』

5.『ナイジェラの食卓へようこそ』

6.『古代の宇宙人』

7.『第二次世界大戦:ナチス敗北の全貌』

8.『ビックリ?!おかしなシャーク大集合』

9.『直接対決!サッカー最強選手』

10.『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』

アジアドラマ作品トップ10

1.『陳情令』

2.『彼女はキレイだった』

3.『ちょっと敏感でも大丈夫』

4.『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』

5.『花郎〈ファラン〉』

6.『高潔な君』

7.『カネの花 〜愛を閉ざした男〜』

8.『初対面だけど愛してます』

9.『Our Skyy』

10.『私のIDはカンナム美人』

週間ランキングのTVシリーズ部門では前週に引き続き、大人気の交番日常エンターテインメント『ハコヅメ 〜たたかう! 交番女子〜』が1位。9月15日(水)にいよいよ最終回を迎える。フィナーレへ向けて、戸田恵梨香演じる藤の異動理由が明らかに...!

海外ドラマ部門では、『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』は2位と、1ランクダウンした。

ファイナルとなるシーズン10の配信が8月31日(火)から開始した『私立探偵マグナム』で主演を務めるジェイ・ヘルナンデス扮するトーマス・マグナムがファイブ・オーとともに捜査するクロスオーバーエピソードも見逃せない。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門は、2週連続で英BBCの人気コンテスト番組『ブリティッシュ ベイクオフ』が首位をキープ。Hulu内のライブTV「FOXチャンネル」にて、毎週土曜日22時からシーズン6が順次配信されている。今シーズンではいったい誰が「スターベイカー」の称号を得るのか...。最後まで目が離せない。

アジアドラマ部門では、強い絆で結ばれた主人公二人の激動の運命を描くメガヒットファンタジー時代劇『陳情令』が初登場でトップに君臨! 中国の小説「魔道祖師」が原作で、Huluでは8月26日(木)より配信が始まった。耽美な世界観と圧倒的な美しさで、物語の世界に視聴者を引き込む。

3位に初登場したのは8月30日(月)より配信開始の韓国発WEBドラマ『ちょっと敏感でも大丈夫』。キャンパスで直面するセクハラやフェミニズム問題に悩みながらも乗り越えていく、等身大の大学生たちの姿を描く。"WEBドラマのプリンス"ことキム・ヨンデや、『あなたが眠っている間に』のキム・ダイェなど、注目の新鋭俳優らが出演している。

月間ランキングの総合部門でも、アニメ『東京リベンジャーズ』が首位陥落となり、代わって週間ランキングでも1位の『ハコヅメ 〜たたかう! 交番女子〜』がトップに。海外ドラマ部門では、前月に引き続き『ハンドメイズ・テイル』は5位だ。大人気の『ハコヅメ 〜たたかう! 交番女子〜』は国内ドラマ部門でも1位と、総合で3冠を達成。このまま最終回まで逃げ切るか?(海外ドラマNAVI)

Photo:

Huluプレミア『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』シーズン1〜4 Huluで独占配信中 © 2021 MGM Television Entertainment Inc. and Relentless Productions LLC. All Rights Reserved/『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』シーズン16〜19 Huluで配信中 © 2007 E! Entertainment Television, Inc./『Hawaii Five-0』全シーズン Huluで配信中 ©MMXX CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./『ちょっと敏感でも大丈夫』Huluで独占配信中 © CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved.