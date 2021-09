第73回エミー賞ノミネート作品が見られる配信先まとめ【U-NEXT編】

TV界のアカデミー賞と言われる第73回エミー賞のノミネートが現地時間7月13日(火)に発表された。海外ドラマNAVIでは、来たる9月20日(月)の授賞式に備え、ノミネート作品を動画配信サービスごとにご紹介!

第1弾となる今回はHBO・HBO Max作品を独占で配信しているU-NEXT編。『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』や『ペリー・メイスン』など話題の8作品が視聴可能。「海外ドラマ大好き! 超ヘビーユーザーです!」という方も「とりあえず加入してはいるけど、放置気味だった...」という方も、次に観る作品の参考にしてみては?

また、エミー賞授賞式のライブ独占配信を記念し、<U-NEXTギフトコード「30日間 見放題+1,200ポイント」>が当たるプレゼント企画も実施中!

U-NEXTで見られる第73回エミー賞ノミネート作品はこちら

『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』

主なノミネート

・作品賞

・主演男優賞、主演女優賞

・助演男優賞、助演女優賞

・ゲスト男優賞

・脚本賞

米作家マット・ラフが2016年に刊行した同名小説をドラマ化

舞台は1950年代アメリカ。行方知れずになっている父を探すため、故郷シカゴに戻ってきた主人公アティカス。友人のレティーシャと伯父ジョージと共に、ジム・クロウ法が制定されている南部へと旅に出るが、黒人に対する人種差別が公然と行われている現実の試練の中で、怪奇小説家ラヴクラフトの本から飛び出したかのような非現実的なモンスターにも直面することに...。果たして3人の運命は?!

『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』をU-NEXTで見る!

『ペリー・メイスン』

主なノミネート

・主演男優賞

・助演男優賞

往年の人気ドラマ『弁護士ペリー・メイスン』の主人公の知られざる過去を描く!

1931年ロサンゼルス。世界中が大恐慌に苦しむ一方、石油産業と映画産業が隆盛を極めていたこの街で、残忍な乳児誘拐殺人事件が起きる。そんな中、従軍経験でトラウマを負い、私立探偵としてその日の生計を立てるのが精いっぱいの暮らしをしているペリー・メイスン(マシュー・リス『ジ・アメリカンズ』)の元に、旧知のベテラン弁護士から事件の調査依頼が舞い込む。腐敗した警察組織や謎の新興宗教団体などが絡み合う事件の真相を鋭い洞察力で暴いていくが...。

『ペリー・メイスン』をU-NEXTで見る!

『イン・トリートメント/セラピスト ブルック・テイラー』

主なノミネート

・主演女優賞

セラピーをテーマにした米HBOドラマのリブート版

本作は、イスラエルのドラマシリーズ『BeTipul(原題)』の米版リメイクとなり、2008年より3シーズンにわたって放送された『イン・トリートメント』のリブート版。セラピストの主人公ポール・ウェストンが月曜から木曜に診療を行う患者と、金曜に自分が診療を受ける元セラピストで友人ジーナとの関係を中心に描かれるシリーズ。オリジナル版ではガブリエル・バーンが主演を務めたが、リブート版では『オレンジ・イズ・ニューブラック』でも3度のエミー賞に輝いたウゾ・アドゥーバがセラピストのブルック・テイラーに扮する。

※9月16日(⽔)より配信予定

『THIS IS US/ディス・イズ・アス』

主なノミネート

・作品賞

・主演男優賞

・助演男優賞

・ゲスト女優賞

米NBCによる感動のヒューマンドラマ

人気コメディドラマに主演しながらもその役に嫌気がさしているイケメン俳優、"脱・肥満"を目標に努力する女性、幸せな家庭を築き仕事でも成功しているけれどもどこか満たされていないエリートビジネスマン。置かれている状況も性格も全く異なる彼らには、誕生日が同じであること以外にも共通点があった。それぞれが"人生の壁"を乗り越えようとする中で、"大切なもの"を見つけ、取り戻す。そして、3人の運命の糸がたぐり寄せられていく...。

『THIS IS US/ディス・イズ・アス』シーズン4をU-NEXTで見る!

※ポイント購入で視聴可能

『フライト・アテンダント』

主なノミネート

・作品賞

・主演女優賞

・助演女優賞

・監督賞

・脚本賞

クリス・ボジャリアンの同名ベストセラー小説が原作!

パーティ好きで自由奔放な客室乗務員のキャシー(ケイリー・クオコ『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』)。ある日キャシーはバンコク行きのフライトで出会った乗客アレックス・ソコロフとホテルで一夜を共にするが、翌日目が覚めると隣には血だらけで殺害されたアレックスが横たわっていた。パニックと恐怖のあまり自分がいた痕跡を隠蔽して、ニューヨーク行きのフライトに乗ってしまったキャシー。本当の犯人は誰? まさか、自分がー!? 事件の真相を追うキャシーに待ち受ける運命とは...。

『フライト・アテンダント』シーズン1をU-NEXTで見る!

『メア・オブ・イーストタウン』

主なノミネート

・リミテッドシリーズ作品賞

・主演女優賞

・助演男優賞、助演女優賞

・監督賞

・脚本賞

『タイタニック』や『愛を読むひと』のケイト・ウィンスレットが10年ぶりにTVシリーズの主演を務める

舞台は、ペンシルバニア州郊外の田舎町イーストタウン。全員が顔見知りの平穏な町で、ある日突然シングルマザーの少女が惨殺された。刑事メア・シーアンは事件の調査に当たるが、誰もが容疑者となりうる状況で捜査は難航。父親、元恋人、親友、教師、神父...少女を取り巻く住民たちの想いは絡み合い、やがて事件は思いもよらない展開を見せていく。犯人は誰なのか? なぜ少女は殺害されたのか? 物語が加速し緊張感が最高潮に達するラスト、待ち受ける衝撃の<真実>とは―。

『メア・オブ・イーストタウン』をU-NEXTで見る!

『フレイザー家の秘密』

主なノミネート

・主演男優賞

ヒュー・グラント&ニコール・キッドマン初共演の米HBO心理サスペンスドラマ!

マンハッタンで医師の夫ジョナサンと名門私立校に通う息ヘンリーとともに、幸せなセレブ生活を送る臨床心理士のグレイス。ある日、息子の学校に通う生徒の母親が殺害される痛ましい事件が起き、時を同じくして夫が姿を消す。それから夫にまつわるグレイスの知らなかった事実が次々と明らかになり、事件はニューヨーク中が注目する裁判へと発展。完璧だった彼女の人生が音を立てて崩壊していく...。

『フレイザー家の秘密』をU-NEXTで見る!

『OSLO/オスロ』

主なノミネート

・テレビムービー作品賞

トニー賞を受賞した舞台の映画化。1993年「オスロ合意」の実話を描く!

1992年12月、ノルウェーの首都オスロ。社会学者ラーシェン(アンドリュー・スコット『Fleabag フリーバッグ』『SHERLOCK』)は、中東に和平をもたせたいと考えていた。仕事上イスラエルやPLP(パレスチナ解放機構)がいたことから、ラーシェンは秘密裏に準備を進めるが...。

明日は【Netflix編】を公開予定。お楽しみに!

第73回エミー賞のレッドカーペットと授賞式は、9月20日(月)にU-NEXTにて独占配信。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ラヴクラフト・カントリー 恐怖の旅路』(C)2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and all related programs are the property of Home Box Office, Inc./『ペリー・メイスン』©2020 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. All Rights Reserved./『イン・トリートメント/セラピスト ブルック・テイラー』公式Instagram(intreatmenthbo)より/『THIS IS US/ディス・イズ・アス』シーズン4© 2019-2020 NBCUniversal Media, LLC. All rights reserved./『フライト・アテンダント』 シーズン1 U-NEXTにて見放題で独占配信中 ©2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used u nder license. /『メア・オブ・イーストタウン』© 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc./『フレイザー家の秘密』(c)2021 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. All Rights Reserved./『OSLO / オスロ』U-NEXTにて見放題で独占配信中© 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.