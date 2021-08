『レジデント 型破りな天才研修医』シーズン4が日本初放送

現代医療の問題点や腐敗に切り込む医療ドラマ『レジデント 型破りな天才研修医』。そのシーズン4が、FOXチャンネルにて日本初放送となる。

ジョージア州アトランタにある有名総合病院"チャステイン・パーク記念病院"を舞台に、利益を優先して隠蔽や不正を繰り返す上層部と、現場で命と向き合う若き研修医の奮闘を描く『レジデント 型破りな天才研修医』。

シーズン4は、新型コロナウイルスによるパンデミックの状況下からスタート。チャステイン病院はコロナ患者であふれかえり、ほどなくして、通常の手術をする患者がいなくなり、病院は資金不足に悩まされる。ケインはリスクの少ない手術を無理やり実施するなどして経営状況の再建に貢献しようとするが...。そんななか、看護師のハンドリーもコロナに感染してしまう。ニック、コンラッド、デヴォンもそれぞれ親の身を案ずる。

コンラッド・ホーキンス役のマット・ズークリー(『グッド・ワイフ』)をはじめ、ニック・ネヴィン役のエミリー・ヴァンキャンプ(『リベンジ』)、デヴォン・プラヴェシュ役のマニーシュ・ダヤール(『マダム・マロリーと魔法のスパイス』)、ランドルフ・ベル役のブルース・グリーンウッド(『スター・トレック』(2009))、ハンドリー役のデニトラ・アイラーらが引き続き出演。しかし、今シーズンをもって、シーズン1より出演していたオリジナルキャストがシリーズに別れを告げることに。

Could these three be any cuter? (No.)November 8, 2020