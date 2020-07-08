Ž¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤?Ž£¥í¡¼¥½¥ó¼ÒÄ¹¤¬PB¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤ò¤¤¤¤Ê¤ê·èÃÇ¤·¤¿¥ï¥±
¢£¡ÖÅ¹ÊÞ¤ÎÀ¼¡×¤È¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¼¡×¤¬°ìÃ×¤·¤¿
--¤Ê¤¼ÊÑ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
PB¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î½©¤«¤é½ù¡¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¸å¤Î¾¦ÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿5·îº¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö¾¦ÉÊÌ¾¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤°¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ç¼Æ¦¤Ï¡ÖNATTO¡×¡¢Æ¦Éå¤Ï¡ÖTOFU¡×¤È¥í¡¼¥Þ»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Æ¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤´»ØÅ¦¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏÉÑÈË¤ËÅ¹ÊÞ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥ë¡¼¤µ¤ó¤«¤é¡Öº£¤Ï´·¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¤É¤³¤ËÊÂ¤Ù¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤â¡ÖÍß¤·¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿PB¤Ï¡¢Çä¤ê¾å¤²¤â¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢7·î¤«¤é¡¢Ç¼Æ¦¤äÆ¦Éå¡¢¤½¤ì¤Ë¿©¥Ñ¥ó¤Ê¤É8ÅÀ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë100ÅÀ°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¡¢¥¯¥ë¡¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
--¥í¡¼¥½¥ó¤Î¿·PB¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤È¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£6·î9Æü¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ï¥Õ¥£¥ó¥È¥ó¥Ý¥¹¥È¡×¤Î¥é¥¤¥ÖÈÖÁÈ¤ËÃÝÁý¼ÒÄ¹¤¬½Ð¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤òÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤¬½Ð¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Ã¤«¤ê»ä¤¬ÀâÌÀ¿½¤·¾å¤²¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ÇÊÑ¹¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·Ð±Ä¤È¤·¤ÆÃ×Ì¿Åª¤Ç¤¹¡£¼«¤é°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢È¿¾Ê¤¹¤Ù¤¤ÏÈ¿¾Ê¤·¡¢¼¡¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ð¥¹¥Á¡¼¡×¡Ö¥Þ¥Á¥Î¥Ñ¥ó¡×¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤¬ÇØ·Ê
--¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼PB¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤´ÀâÌÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2016Ç¯¤Ë¥í¡¼¥½¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»ä¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡×¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤¤¤ÈÅ¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬2019Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥Ð¥¹¥Á¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ215±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
2018Ç¯½©¡¢»ä¤Ï¡Ö¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Çºî¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¥Á¡¼¥à¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¡¢¤«¤Ä¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Çºî¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¹¥Á¡¼¤Ï¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡Ö200±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÇä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤âÂçÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²Á³Ê¤Ç¤³¤Î´ë²è¤ò¥Ü¥Ä¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¡×¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¤Î¤¢¤ì¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢3Æü¤Ç100Ëü¸Ä¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢Â¾¼Ò¤µ¤ó¤âÄÉ¿ï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿2019Ç¯¤Î3·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Á¥Î¥Ñ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃ¦¡¦¥³¥ó¥Ó¥ËÂÞ¥Ñ¥ó¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹»º¾®Çþ¤Î¾®ÇþÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¡Ö¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥Ð¥¿¡¼¡×¤ò¥µ¥ó¥É¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤äÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¿©´¶¤È¶ñºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¹¥É¾¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Èæ100¡ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÇä¾å¤Ï¡¢100¡óÄ¶¤Ë²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤é¤·¤µ¡×¤È¤¤¤¦ÏÈ¤«¤é½Ð¤Æ¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢2019Ç¯9·î¡¢º´Æ£¥ª¥ª¥¤µ¤ó¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¡Önendo¡×¤ËPB¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó
--¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹PB¤Ï¡¢¿¶¤ê¸þ¤±¤Ð¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊPB¡¢¤¤¤Ä¤âÀ¸³è¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤ÊPB¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¥»¥ì¥¯¥È¡×¤ò¡ÖL basic¡Ê¥¨¥ë¡¦¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë¡×¤È¡ÖL marche¡Ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥·¥§¡Ë¡×¤Î2¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÊ¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº´Æ£¥ª¥ª¥¤µ¤ó¤È¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¸å¤Ë¡¢²È¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤¸¤à¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÎËÍ¤é¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£µíÆý¤ä¤ªÃã¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÁª¤ó¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¼çÄ¥¤Î¶¯¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¼¤Ò°ì²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
--°ìÉô¤ÎPB¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¤¤¤¤¤¨¡£Åö½é¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎPB¾¦ÉÊ¤òºþ¿·¤¹¤ë·×²è¤Ç¤·¤¿¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È½ÃÇ¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤¯¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤É¤óÀ¤¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤òÍå¿ËÈ×¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÊý¸þ¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯½©°Ê¹ß¡¢ºß¸Ë¤ÎÀÚ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤«¤é½ù¡¹¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é´ü¤Ëºþ¿·¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡ÖÂè»°¤Î¥Ó¡¼¥ë¡×¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¡£¤è¤¯Çä¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¤µ¤é¤ËÇä¾å¤¬¿¤Ó¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Âè»°¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤â¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´Ö¸ý¤Ï¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Çä¾å¤Ï¹¥Ä´¡¢¤½¤ì¤Ç¤â7·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
--¤É¤ÎPB¾¦ÉÊ¤â¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¤ÇÇä¤ê¾å¤²¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¤´¤È¤ËNB¡Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤ÈPB¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Çä¾å¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤ÏPB¤Î¤Û¤¦¤¬¿¤Ó¤¬Âç¤¤¯¡¢¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤ÏPB¤Î¤Û¤¦¤¬¸º¾¯Î¨¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--Çä¾å¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Áá¤¯¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡£
ºþ¿·¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¡¼¥È¤ä¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤È¤Ï¾õ¶·¤¬°ã¤¦¤È´¶¤¸¡¢¿¶¤êÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿ÉôÊ¬¤òÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢²È¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¯»þ¤Ë¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¹¬¤»´¶¤òÁÊµá¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤±¤É¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--º´Æ£¥ª¥ª¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î½¤Àµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¡ÖÊØÍø¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£¥ª¥ª¥¤µ¤ó¤È¤âÁê°ã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÅ¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤º¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÁ°Äó¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¥é¥¤¥ÖÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¤â¡¢¥ª¥ª¥¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤³¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ª¥¤µ¤ó¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¤É¤¦¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÌµ°õ¤Ë´ó¤»¤¿¡×¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤
--ÀèÆü¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤òÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÌµ°õÎÉÉÊ¤Ë´ó¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´ó¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¶â°æÀ¯ÌÀ²ñÄ¹¤ä¾¾ùõÚü¼ÒÄ¹¤È¤Ï¡¢¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÈÁí¾Î¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÈ´¤±½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¤ÆÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤Â¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤¤¡©¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¤Ê¤¤¡©¡×¤òÌÜ»Ø¤¹
--¥³¥ó¥Ó¥Ë¶È³¦¤Ï¡ÖÅ¹ÊÞ¿ô¤ÎË°ÏÂ¡×¤¬²ÝÂê¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¤Î¤¢¤ì¤¬¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ªÅ¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Å¹ÆâÄ´Íý¤Ë¤è¤ëÊÛÅö¤äÄ´Íý¥Ñ¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤Á¤«¤É¿ßË¼¡×¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¿©¤Ë¹Ô¤¤Å¤é¤¤¸½ºß¡¢¡Ö³°¿©Åª¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢½»ÂðÎ©ÃÏ¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï·øÄ´¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹Î©ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤ªÅ¹¤Ë¤Ê¤ëÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¤¢¤ÎPB¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î·Ê¿§¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶á¤¯¤Ë·¤²¼Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤ÆÌµ°õÎÉÉÊ¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¡Ö¶á¤¯¤ËÌµ°õÎÉÉÊ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÃµ¤¹¿Í¤¬ÂçÈ¾¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ØÌ¾¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¡Ö¶á¤¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤¤¡©¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶á¤¯¤Ë¥í¡¼¥½¥ó¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ï¡¢À®¸ù¤â¼ºÇÔ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¤Î¤Ï¸¡¾Ú¤À¤±¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ºþ¿·¤Ç¤â¡¢³Ø¤Ó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤ËÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¸¡¾Ú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
----------
ÃÝÁý Äç¿®¡Ê¤¿¤±¤Þ¤¹¡¦¤µ¤À¤Î¤Ö¡Ë
¥í¡¼¥½¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1969Ç¯ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£93Ç¯ÂçºåÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢»°É©¾¦»öÆþ¼Ò¡£ÃÜ»ºÉô¤ËÇÛÂ°¡£¤½¤Î¸å¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤ÎÊÆ¹ñÆÚÆù½èÍý¡¦²Ã¹©À½Â¤²ñ¼Ò¶ÐÌ³¡¢»°É©¾¦»ö¼ÒÄ¹¶ÈÌ³Èë½ñ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2014Ç¯¥í¡¼¥½¥óÉû¼ÒÄ¹¤Ë¡£16Ç¯6·î¤«¤é¸½¿¦¡£
----------
¡Ê¥í¡¼¥½¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃÝÁý Äç¿® ¹½À®¡á¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô ÈÓÅÄ¼ù¡Ë