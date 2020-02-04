¡Öµ¢¹ñ¤¹¤ë¤Ê¡¢Éð´Á¤Ë»Ä¤ì¡×¤È¹ñÌ±¤ËÜüÈô¤Ð¤¹Õ»Ãæ¹ñ
1·î30Æü¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥Õ¥ó¡¦¥»¥ó¼óÁê¡Ê¼Ì¿¿¡§AP/¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡ÊPanAsiaNews¡§ÂçÄÍ ÃÒÉ§¡Ë
¡¡Ãæ¹ñ¸ÐËÌ¾ÊÉð´Á¤«¤é¤â¤Ï¤äÀ¤³¦Ãæ¤Ë³ÈÂç¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ëÇÙ±ê¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ÊASEAN¡Ë³Æ¹ñ¤Ç¤â¼¡¡¹¤ÈÃæ¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î´¶À÷¼Ô¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ËÅÏ¹ÒÎò¤Î¤Ê¤¤³Æ¹ñ¹ñÌ±¤Î´¶À÷¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨²¿»ö¤Ë¤âÂ¿¼ïÂ¿ºÌ¤Ç°ì¶ÚÆì¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤ASEAN³Æ¹ñ¤À¤±¤Ë¡¢¿··¿ÇÙ±ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¤âÃæ¹ñ¤Ë¶ËÃ¼¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¡ÖÕ»Ãæ¹ñ¡×¤«¤é¡¢¿åºÝÂÐºö¶¯²½¤ÇÃæ¹ñ¿Í¤ÎÆþ¹ñ¶Ø»ß¤äÉð´Á¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ò¡È¶¯À©Á÷´Ô¡É¤¹¤ë¡Ö¶¯¹Å¹ñ¡×¤Þ¤ÇÎ¾¶ËÃ¼¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤ä¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡ÖÍÍ»Ò¸«¹ñ¡×¡¢¼«¹ñ¤Ç¤Î´¶À÷¼Ô¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¼¥í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é´¶À÷ÁË»ß¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡Ö¼«Âº¹ñ¡×¤ÈÀéº¹ËüÊÌ¡£³Æ¹ñ¤Î¹ñÊÁ¡¢À¯¸¢¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¡¢¹ñÌ±À¤òÇ¡¼Â¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¿··¿ÇÙ±ê¡×¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤¬¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ê¤É¤Ç¤ÏÄêÃå¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ASEAN¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤Î¡ÖWuhanVirus¡Ê¥¦¡¼¥Ï¥ó¡¦¥¦¥¤¥ë¥¹¡áÉð´Á¥¦¥¤¥ë¥¹¡Ë¡×¤¬¸Æ¾Î¤È¤·¤Æ¹¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÃæ¹ñ¡¦Éð´Á¤òÈ¯À¸ÃÏ¤È¤¹¤ë¿··¿¤Î¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ëÇÙ±ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµ²±¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
¡Ö¸½ÃÏ¤Ë»Ä¤ì¡¢¶²ÉÝ¿´¤¬ÉÂ¡×¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢
¡¡2·î3ÆüÀµ¸á»þÅÀ¤ÇÃæ¹ñ¿Í¤Î´¶À÷¼Ô1¿Í¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÏASEAN¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¡£ÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô¤òÂáÊá¤·¤¿¤ê¡¢ÌîÅÞ»Ù»ý¼Ô¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ø¤ÎÃÆ°µ¤òÂ³¤±¤¿¤ê¤·¤ÆASEANÆâ¤Ç¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ó¡¦¥»¥ó¼óÁê¤À¤¬¡¢Â¿³Û¤Î·ÐºÑ±ç½õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤È¤¤¤¦¸å¤í½â¤¬¤¢¤ë¤¿¤áASEAN¤Î»ëÀþ¤âÁ´¤¯°Õ¤Ë²ð¤µ¤º¤Ë¡ÖÆÈ¼«Ï©Àþ¡×¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¡×¤Ë¤è¤ë¤È¿··¿ÇÙ±ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥Õ¥ó¡¦¥»¥ó¼óÁê¤Ï1·î30Æü¤Ë¡Ö¶²¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤ÏÃ¯°ì¿Í¤È¤·¤Æ´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢»àË´¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶²ÉÝ¤³¤½¤¬ÉÂ¤Î¤â¤È¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î¾è¤êÆþ¤ì¹Ò¶õÊØ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö·ÐºÑ¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤äÂÐÃæ´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤Æ±¿¹ÒÃæ»ß¤Ê¤É¤Ï¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉð´Á¼þÊÕ¤Ë»Ä¤ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ø¤Îµ¢¹ñ¤Ê¤É¹Í¤¨¤ë¤Ê¡£¸½ÃÏ¤Î³°¸ò´±¤ä³ØÀ¸¤ÏÉð´Á¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¥¢¥¸¥¢¤Î¶¯¹ñ¤ËÏ¢ÂÓ´¶¤ò¼¨¤¹¤Ù¤¤À¡×¤Èµ¢¹ñ¤ò´õË¾¤¹¤ë¸½ÃÏ¤Î¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤Ê¤É¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤Î¡Ö¿´ÇÛ¤ê¡×¡ÖÕ»Ãæ¿¶¤ê¡×¤ò¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤·¤¿»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¹ñÌ±ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¶¯¹Åºö¤Î2¹ñ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î»ÑÀª¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÎ¾¹ñ¤À¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÏÁÇÁá¤¤ÂÐ±þ¤Ç¡¢1·î27Æü¤Þ¤Ç¤ËÃæÉô¥Ñ¥Ê¥¤Åç¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¥Ü¥é¥«¥¤Åç¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Éð´Á¤«¤é¤ÎÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒÌó600¿Í¤ò¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤¬»ÅÎ©¤Æ¤¿¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤ÇÃæ¹ñ¤ËÁ÷´Ô¤¹¤ë¡Ö¶¯À©Á÷´Ô¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢1·î30Æü¤ËÉð´Á¤«¤éÎ¹¹Ô¤Ç¥»¥ÖÅç¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¿Í½÷À¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥¥¥Æ¥ë¥ÆÂçÅýÎÎ¤ÏÍâ31Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦¸ÐËÌ¾Ê¤ÈÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¸ø¼°¤ËÎ®¹Ô¤òÇ§¤á¤¿ÃÏ°è¤«¤é¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÆþ¹ñ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Í¥íÂçÅýÎÎÉÜÊóÆ»´±¤ÏÀ¼ÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥É¥¥¥Æ¥ë¥ÆÂçÅýÎÎ¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤ÆÆþ¹ñ¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤ò·è¤á¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¤Î¡Ö¶¯À©Á÷´Ô¡×¤ËÂ³¤¯¥É¥¥¥Æ¥ë¥ÆÂçÅýÎÎ¤Î¼«¹ñÌ±Í¥Àè¤Î·èÃÇ¤ò¹ñÌ±¤Ï´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥é¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¡Ê¼Ì¿¿¡§AP/¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡¥»¥ÖÅç¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¿Í½÷À¤ÎÍÆÂÎ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢°ÂÄê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿44ºÐ¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÃËÀ¤âÈ¯¾É¡¢2·î1Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¡¢2·î2Æü¡¢¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¤ò´Þ¤àÃæ¹ñ¤«¤é¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÌ±¤È±Ê½»¸¢¤ò»ý¤Ä¿Í°Ê³°¤ÎÆþ¹ñ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¸ÐËÌ¾Ê¤Ë»Ä¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿ÍÌó300¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2·î3Æü°Ê¹ß¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Øµ¢¹ñ¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¤Ç¤Î¿··¿ÇÙ±ê¤Î¹¤¬¤ê¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ASEAN¤ÎÃæ¤Ç¤è¤êºÝÎ©¤Ã¤¿Æ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤À¡£2002Ç¯¡Á2003Ç¯¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿½Å¾ÉµÞÀ¸ÆµÛ´ï¾É¸õ·²¡ÊSARS¡Ë¤ÎºÝ¤Î¶µ·±¤òÀ¸¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¿··¿ÇÙ±ê¤Î³ÈÂç¤ËºÇ¤â¿×Â®¤Ëµó¹ñÂÖÀª¤ÇÂÐºö¤ò¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ÐËÌ¾ÊÈ¯¹Ô¤ÎÎ¹·ô½ê»ýÃæ¹ñ¿Í¤ÈÆ±¾Ê¤ÎË¬ÌäÎò¤Î¤¢¤ë³°¹ñ¿Í¤ÎÆþ¹ñ¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤ò¤â¤¦°ìÃÊ¸·¤·¤¯¤·¡¢1·î31Æü¤«¤éÃæ¹ñ¿Í¤ÎÆþ¹ñ¤ä¶õ¹Á¤Ç¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¶Ø»ß¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ¿Í¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¶¤ÎÈ¯µë¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2·î1Æü°Ê¹ß¤Ï2½µ´Ö°ÊÆâ¤ËÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Æþ¹ñ¡¢¾è¤ê·Ñ¤®¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ÂÐºö¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï·üÌ¿¤Î´¶À÷ËÉ»ßÂÐºö¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Éð´Á¤òË¬Ìä¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í15¿Í¤ÈÉð´Á¤òÎ¹¹Ô¤·¤¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¿Í1¿Í¤Î·×16¿Í¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¿··¿ÇÙ±ê¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤Ê¤É¡¢´¶À÷¼Ô¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Õ¤ß¤¿Á¼ÃÖ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÀÒÊÝ»ý¼Ô¤ä±Ê½»¸¢¡¢Ä¹´ü¥Ó¥¶ÊÝÍ¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆþ¹ñ¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÇ§¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æþ¹ñ¸å2½µ´Ö¤Î¼«ÂðÂÔµ¡¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦Å°ÄìÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ç´¶À÷³ÈÂçËÉ»ß¤ËÁ´ÎÏ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
´¶À÷¼Ô³ÎÇ§¤âÍÍ»Ò¸«¤Î3¥«¹ñ
¡¡¿··¿ÇÙ±ê¤Î´¶À÷¼Ô¤¬2·î1Æü¤Î»þÅÀ¤Ç19¿Í¤È¡¢ASEAN¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¿¥¤¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ò¾èµÒ¤È¤·¤Æ¾è¤»¤¿¥¿¥¤¿Í¤Î¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¿Í¤«¤é¿Í¤Ø¤Î´¶À÷¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¿¥¤À¯ÉÜ¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤ÎÁ´ÌÌÅª¤ÊÆþ¹ñ¶Ø»ß¤Ê¤É¤Î¶¯¤¤Á¼ÃÖ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤íÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤ä¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¡¢¥×¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Çº£¸å´¶À÷¤¬³ÈÂç¤¹¤ë·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤Ï»öÂÖ¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤ë¤¿¤á1·î28Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç³ØµéÊÄº¿¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¼«±Òºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢Æ±¹ñÌ±¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥È¥Ê¥àÊÝ·ò¾Ê¤Ï1·î30Æü¡¢Éð´Á¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿3¿Í¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Î´¶À÷¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£ËÌÉô¥Ï¥Î¥¤¤ÈËÌÃæÉô¥¿¥¤¥ó¥Û¥¢¾Ê¤ÎÉÂ±¡¤Ç³ÖÎ¥¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢3¿Í¤È¤âËÌÉô¥Ó¥ó¥Õ¥Ã¥¯¾Ê¤Ë¤¢¤ëÆü·Ï´ë¶È¤Î¹©¾ì¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ê³ÎÇ§¤¬µÞ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë·ÐÍ³¤ÇÆþ¹ñ¤·¤¿3¿Í¡¢Éð´Á¤«¤éÆþ¹ñ¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í4Ì¾¤Ê¤É¡¢·×8¿Í¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¿Í¤Ø¤Î´¶À÷¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤Ï1·î27Æü¤«¤é¸ÐËÌ¾Ê¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ñ¸÷¡¢¾¦ÍÑ¡¢Î±³Ø¤Ê¤É¤Ç¤ÎÆþ¹ñ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ó¥¶¤Î¿½ÀÁ¼õÉÕ¡¢È¯µë¤òÄä»ß¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤ËÈ¯µë¤ò¼õ¤±¤¿¥Ó¥¶¤ÎÊÝÍ¼Ô¤ÏÆþ¹ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àþ°ú¤¤Î¤¢¤¤¤Þ¤¤¤µ¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¤½¤Î°ìÊý¤ÇÉð´Á¼þÊÕ¤Ë»Ä¤ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹ñÀÒ¤Î78¿Í¤Îµ¢¹ñ¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤â¥¿¥¤¤âÉð´Á¼þÊÕ¤Ë»Ä¤ë¼«¹ñÌ±¤Îµ¢¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ò¶õµ¡¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Îµö²ÄÂÔ¤Á¤Î¾õÂÖ¤È¤µ¤ì¡¢¼«¹ñÌ±¤ÎÁ´°÷µ¢¹ñ¤Þ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¿Í¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¶¯¤¤»ÑÀª¤ò¼è¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ÎÂÐºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î´ÑÂ¬¤â¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´¶À÷¼Ô¥¼¥í¤Ï½ë¤µ¤È¿©»ö¡×¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢
¡¡ASEAN³Æ¹ñ¤Ç¿··¿ÇÙ±ê¤Î´¶À÷¼Ô¤¬¼¡¡¹¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢2·î3ÆüÀµ¸á¸½ºß¤Ç´¶À÷¼Ô¤¬¥¼¥í¤Ê¤Î¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤¢¤ë¡£2²¯6000Ëü¿Í¤È¤¤¤¦À¤³¦Âè4°Ì¤Î¿Í¸ý¤òÍÊ¤·¡¢1·î25Æü¤«¤é¤ÎÃæ¹ñÀµ·î¡Ê½ÕÀá¡Ë¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬´Ñ¸÷ÃÏ¥Ð¥êÅç¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢´¶À÷¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÅÙ¡¹Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê´¶À÷¤ÏÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÉô¤Î³°¹ñÊóÆ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤Ï¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤ò¸¡½Ð¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤äµ»½Ñ¼Ô¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Îµ¿Ç°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¸¥ç¥³¡¦¥¦¥£¥É¥ÉÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í´¶À÷¤ÎÊó¹ð¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í¤Î°å»Õ¡ÊÍ½ËÉÀÜ¼ïÀìÌç¡Ë¤Ï¡ÖÊ£¿ô¤¢¤ë¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÀµ³Î¤Ë¸¡½Ð¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ï¼Â¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Á´¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃÏÊý¥ì¥Ù¥ë¤Î¸¡ººµ¡´Ø¤Ç¤Ï100¡óÀµ³Î¤Ê¸¡ºº¤¬É¬¤º¤·¤â²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡Ö¤½¤ì¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶À÷¼Ô¥¼¥í¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢1·î30Æü¤ËºÇ¹â³ØÉÜ¡¦¹ñÎ©¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Âç³Ø°å³ØÉô¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÇÙÉÂ¤ÎÀìÌç°å¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ë¥ê¥Ê¡¦¥Ö¥ë¥Ï¥ó°å»Õ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¿··¿ÇÙ±ê¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤Î´í¸±¤¬Äã¤¤ÍýÍ³¤¬3¤Ä¤¢¤ë¡¢¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¥¨¥ë¥ê¥Ê°å»Õ¤Ï¡¢¡¹â²¹¤È¤¤¤¦Ç®ÂÓÀµ¤¸õ¤¬³°µ¤¤½¤ì¤â¹â²¹¤Ë¼å¤¤¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÌ¢±ä¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡¢¢Â¾¤Î¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¤È°Û¤Ê¤êº£²ó¤Î¿··¿ÇÙ±ê¤È¤Î´ØÏ¢¤¬µ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥¦¥â¥ê¤ä¥Ø¥Ó¤Ê¤É¤ò¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¡¢£Æ±ÍÍ¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í¤Ï¿©ºà¤Ë¤è¤¯²Ð¤òÄÌ¤·¤Æ¿©¤Ù¡¢À¸¿©¤ò¤·¤Ê¤¤¡£²Ð¤¬ÄÌ¤ì¤Ð¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï»àÌÇ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç´¶À÷¼Ô¤¬¥¼¥í¤Î°ì°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ç°¤Î¤¿¤áÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶À÷¼Ô¤È¿©¤ÙÊª¡¢µ¤¸õ¤Î´Ø·¸¤ÏÁ´¤¯¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Î¡Ö´¶À÷¼Ô¥¼¥í¡×¤Îº¬µò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£´¶À÷¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢ÀºÌ©¤Ê¸¡ºº¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËASEAN³Æ¹ñ¤Î¿··¿ÇÙ±ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐºö¡¢ÂÐ±þ¡¢¹Í¤¨Êý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¹ñ¡¢À¯ÉÜ¡¢°ÙÀ¯¼Ô¤ä¸¦µæ¼Ô¤Ê¤É¤Î»×ÏÇ¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
É®¼Ô¡§ÂçÄÍ ÃÒÉ§