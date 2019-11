ローマ神話の双面神ヤヌスにちなみ、2つの顔を持つネコは「ヤヌスネコ」と呼ばれている。誕生後数日しか生きられないことが多いが、米カリフォルニアで暮らすメスのヤヌスネコ‟デュオ(Duo)”が生後4か月を迎えて話題になっている。『PEOPLE.com』『Inside Edition』などが伝えた。先天性の顔面重複奇形を持つ‟デュオ”は2つの顔と鼻と口、そして4つの目を持っており、誕生後すぐに母ネコに拒絶された。哺乳瓶からミルクを飲まないデュオを心配した飼い主は、友人で獣医のラルフ・トランさんに連絡を取り、デュオを引き取ってもらうことにした。引き取ってから4か月が経ち、これまで獣医としてできるだけのケアをしてきたラルフさんは、デュオについて次のように語っている。「デュオのケアはとてもやりがいがあることですが、難しくもあります。デュオがやってきたばかりの頃は、チューブや注射器を使って食事を与えていました。最近になってようやく自分で餌を食べることができるようになりましたが、デュオの口は両方とも機能しているので、2つの口が餌を食べようとするのです。そのため餌が顔の中心にある目やおでこにべっとりとくっついてしまい、おでこの一部は禿げ上がってしまいました。体重は同じ月齢のネコに比べると半分ほどしかありません。」「2つの口がニャンと鳴くタイミングも違います。鼻も両方とも機能しているのですが、真ん中の大きな目は見えておらず感染症の原因となるので、デュオがもう少し大きくなったら摘出手術が必要です。またデュオは呼吸器の感染症を起こしたため、そのための治療も必要でした。」「他のネコのようにうまく歩くこともできず、成長の遅れも気になるところですが、精神面にも遅れが見られます。デュオは生後8〜9週で初めて他のネコやおもちゃ、そして私のことを認識できるようになりました。トイレもまだ使えない状態で、発達でいえば生後6週の子ネコと同じくらいのレベルでしょう。」「デュオは先週、発作を起こしており、これからどんな困難が待ち構えているのかはわかりません。ただ一つだけ言えるのは、デュオがとてもハッピーだということです。おもちゃで遊んだり、他のネコを追いかけたり、私のことを見ると寄ってきて、撫でてもらうのを楽しみにしているようです。私が撫でるのをやめると催促するほどなんですよ。」なお、2つの顔を持つネコで最も長生きしたのは“フランク&ルイ”で、2014年に15歳で亡くなっている。成長は遅くとも、一歩ずつ前進しているデュオ。獣医のラルフさんのケアのもと、フランク&ルイのように長生きして欲しいものだ。画像は『Duo the two-faced cat 2019年11月3日付Facebook「Well on our way during the move from NY to CA. We are somewhere in Colorado and I got a call from a local rescue.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)