¥³¥á¥ÀàÝàê¤Î¡Ö¥Ï¥à¥«¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¬ÌÔÎõ¤ËÈþÌ£¤·¤½¤¦¡Á¤Ã¡ª Ä¶Ê¬¸ü¤¤¥Ï¥à¤¬¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ê°á¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤©¡¼¤Ã
¾¼ÏÂ¤ÎÌ£¡¦¥Ï¥à¥«¥Ä¤¬¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¡ª¡¡2019Ç¯10·î16Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Çµ¨Àá¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ö¥Ï¥à¥«¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥à¥«¥Ä¤È°ì¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â ¡È¥Ï¥à¤Î¸ü¤ß¡É ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ï¥à¥«¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥à¥Ã¥Á¥ê¤È¤·¤¿Ê¬¸ü¤¤¥Ï¥à¥«¥Ä¡£
¥¬¥Ö¥Ã¤È¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯½Ö´Ö¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤è¤À¤ì¤¬¤Ç¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Á¡ª
¡Ú¤É¤ó¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤Î¡©¡Û
¡Ö¥Ï¥à¥«¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æù¸ü¤Ç½À¤é¤«¤¯¡¢´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ï¥à¡£ÌÜ¤ÎÁÆ¤¤¥Ñ¥óÊ´¤Ç¥µ¥Ã¥¯¥µ¥¯¤ËÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ï¥à¥«¥Ä¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¡¢Äã²¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿¥³¥á¥ÀàÝàê¤³¤À¤ï¤ê¤Î ¡È¥Ð¥ó¥º¥Ñ¥ó¡É ¡£
¤³¤ì¤é¤ò°ì½ï¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ì£¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë ¡ÈÇ»¸ü¤«¤Ä»ÀÌ£¤Î¸ú¤¤¤¿¥È¥Þ¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¥½¡¼¥¹¡É ¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£
¡Ú¥Ï¥à¥«¥Ä¤À¤±¤Ç¤âÌ¥ÏÇÅª¤À¤±¤É¡Ä¡Û
¥Ï¥à¥«¥Ä¤Ï¸«¤ë¤«¤é¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤«¤Ä¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¬¥Ö¥Ã¤È¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ã¡£
¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ð¥ó¥º¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤é¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡Ä¡Ä¤Ò¤È¤¯¤ÁÌ£¤ï¤¦¤´¤È¤Ë¡¢¤ªÊ¢¤â¿´¤â¹¬¤»¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¤¤¤Þ¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡ª¡Û
¥·¥í¥Î¥ï¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥á¥ÀàÝàê¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼Îà¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ï¥à¥«¥Ä¤ò¶´¤ó¤À¥Ð¡¼¥¬¡¼¤â¡¢¤¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªÊ¢¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¶õ¤«¤»¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥Ï¥à¥«¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Î¤ªÃÍÃÊ¤ÏÀÇ¹þ¤ß560¡Á590±ß¡£12·î¾å½Ü¤Þ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤È¤¤Þ¤·¤ç¡ù
¢¨²Á³Ê¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä¤Ï°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¤Þ¤¹¡£
»²¾È¸µ¡§¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¥³¥á¥ÀàÝàê
¼¹É®¡§ÅÄÃ¼¤¢¤ó¤¸ (c)Pouch