コメダ珈琲店は、2026年1月15日から全国の店舗で、「珈琲所のプリン」をレギュラーメニューとして通年販売する。喫茶店の王道デザート「プリン」に、自家製珈琲ジェリーを組み合わせた、珈琲所ならではの一品。◆珈琲所のプリン【デザートセット対象】【価格】税込640円〜700円※価格は店舗により異なる。やさしい甘さとミルクのコクを感じる、なめらかな口どけのコクあまプリンに、ビターなカラメルを重ねた。さらに、ふんわりホ