横浜駅きた東口Aから徒歩約3分の「横浜ベイクォーター」。2026年も、無数のランタンが夏の夜を照らすライトアップイベント「横浜ランタンナイト」が開催されます！

2026年は開業20周年を記念して、館内のランタンの数は過去最多の1000個！ ベトナムの職人がひとつひとつ丁寧に仕立てた色とりどりの灯りが、昼は鮮やかな彩りで空間を飾り、夜にはやわらかな光で包み込みます。

フォトスポットはメイン広場ほか館内3ヵ所に設置されています。なかには、ベトナム・ホイアンの街並みを彷彿とさせる、ランタン売りの屋台をイメージしたスポットも。幻想的な異国情緒あふれる世界を写真に収めてみて。

2026年の新たなみどころは、高さ約4mの「ランタンキューブ」。一歩足を踏み入れれば、四方をランタンに囲まれた特別な空間が広がります。どこを撮っても写真映えすること間違いなしです！

■横浜ランタンナイト

住所：横浜市神奈川区金港町1-10

場所：横浜ベイクォーター3Fメイン広場 ほか館内3ヵ所

期間：2026年5月30日（土）〜9月23日（水）

時間：11〜23時（17時〜ライトアップ）

料金：入場無料



イベント期間中の2026年6月27日（土）・28日（日）、9月5日（土）・6日（日）には、「ベトナム満喫DAY」が開催されます。

ベトナムの伝統衣装「アオザイ」の着付け体験は、衣装を着たまま撮影や買い物が楽しめる注目のアクティビティ。そのほかにも、ベトナム雑貨の販売、会場の装飾と同じサイズのランタンに絵付けをする体験会など、幻想的な空間のなかでベトナム文化を味わうことができます。

■ランタン絵付け体験

場所：横浜ベイクォーター6F多目的ルーム

開催日：2026年6月2日(土)・28日(日)、9月5日(土)・6日(日)

時間：12時、13時、14時

料金：4000円（予約制）

■アオザイ着付け体験

場所：横浜ベイクォーター6F多目的ルーム

開催日：2026年6月2日(土)・28日(日)、9月5日(土)・6日(日)

時間：17〜20時（20時までに返却）※16時30分より多目的ルーム前で整理券を配布

料金：1500円〜（当日現地払い・現金のみ可）



「おとなの夜ふかしNight」は、「横浜ベイクォーター」のコンセプト「おとなりゾート。」の世界観を楽しめる、期間限定のイベント。ランタンの灯りに包まれた会場に、「本・音楽・あそび」をテーマにしたコンテンツが登場します。色とりどりのランタンをイメージしたオリジナルカクテルも限定販売。ドリンクを片手に、本を読んだり音楽に耳を傾けたり、気軽なあそびを楽しんだり。思い思いに大人の夜時間を過ごしましょう。

6月【BOOK】

2日限りの「BOOK TRUCK」が登場。海風を感じながら、好きな本を手に取りゆったり読書を楽しめます。お酒を片手に過ごす、チルなひとときを味わってみて。

7月【ASOBI】

ランタンの灯りのもとに、小さなあそび場が登場。巨大ジェンガやボードゲームの貸出、おつまみガチャなど大人も楽しめる要素が盛りだくさん！さらに、館内にも出店している「占いのアリーナ」による「ワンコイン占い」のブースも出店します。

9月【MUSIC】

DJによるライブパフォーマンスが楽しめる2日間！ 懐かしい曲や今聴きたい曲のリクエストにも応えてくれるそう。お酒とともに心地よい音楽に浸る、特別な時間を楽しめます。



■おとなの夜ふかしNight

場所：横浜ベイクォーター3Fメイン広場

開催日：

【BOOK】2026年 6月19日（金）・20日（土）

【ASOBI】2026年7月10日（金）・11日（土）

【MUSIC】2026年9月11日（金）・12日（土）

時間：18〜22時



「横浜ベイクォーター」では、夏を盛り上げるさまざまなコンテンツが開催されます。友人や家族と一緒に、思い思いの過ごし方で夏を満喫してくださいね。



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Text：税所奈津子

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