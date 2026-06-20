友人を車に乗せていたとき、ドアを開けた際に隣の車へぶつけてしまった場合、誰が修理代を負担するのか悩むでしょう。 いわゆるドアパンチは、駐車場でよくあるトラブルです。友人がドアを開けたとしても、自分の車から発生した事故であるため、相手への対応は運転者や車の所有者が窓口になることが多いです。 ただし、最終的に誰が負担するかは、友人の不注意の程度や保険の使い方によって変わります。まずは相手に