回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は近日、タカラトミーのダイキャスト製ミニカー「トミカ」とのコラボキャンペーンを開催する。「かっぱ寿司 キャンペーントミカ“あそべる!くるま”プレゼントキャンペーン」昨年好評だった「かっぱ寿司 キャンペーントミカ“あそべる! くるま”プレゼントキャンペーン」が、今年も開催される。今回もおいしいお寿司の裏側を支えるくるまをテーマに、ここでしか手に入らないかっぱ寿司オリジナル