かっぱ寿司、“あそべる! くるま”「トミカ」がもらえるキャンペーンを開催【数量限定】
回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は近日、タカラトミーのダイキャスト製ミニカー「トミカ」とのコラボキャンペーンを開催する。
「かっぱ寿司 キャンペーントミカ“あそべる!くるま”プレゼントキャンペーン」
昨年好評だった「かっぱ寿司 キャンペーントミカ“あそべる! くるま”プレゼントキャンペーン」が、今年も開催される。
今回もおいしいお寿司の裏側を支えるくるまをテーマに、ここでしか手に入らないかっぱ寿司オリジナルのミニカーが第1弾・第2弾で各1種ずつ登場。かっぱ寿司アプリ会員限定で、店内飲食および持ち帰りが対象となる。
どんな海の仲間たちを運ぶミニカーが登場するのか、キャンペーンの詳細は後日公開される。
「かっぱ寿司 キャンペーントミカ“あそべる!くるま”プレゼントキャンペーン」
昨年好評だった「かっぱ寿司 キャンペーントミカ“あそべる! くるま”プレゼントキャンペーン」が、今年も開催される。
今回もおいしいお寿司の裏側を支えるくるまをテーマに、ここでしか手に入らないかっぱ寿司オリジナルのミニカーが第1弾・第2弾で各1種ずつ登場。かっぱ寿司アプリ会員限定で、店内飲食および持ち帰りが対象となる。
どんな海の仲間たちを運ぶミニカーが登場するのか、キャンペーンの詳細は後日公開される。