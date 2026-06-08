チューリッヒ空港は、2本の滑走路を延伸するにあたり、パブリックコメントを6月1日から30日まで受け付ける。滑走路32を北へ280メートル、滑走路28を西へ400メートル延伸する。滑走路32は空港敷地内で収まることから、工期は約2年を見積もっている。滑走路28は大掛かりな工事を要するため、工期は約7〜8年を見込んでいる。いずれも2030年以前には着工しない見込み。滑走路28の延伸により、着陸時や離陸中止時の安全性が向上するほか