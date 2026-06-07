女性からのアプローチを待って自然消滅してしまう「電柱男性」や、“結婚率を高める”モテテクニックとは――。6日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)では、カリスマ婚活アドバイザー・植草美幸氏を深掘りした。(左から)佐久間大介、植草美幸氏、薄幸○結婚相談所への入会数はここ5年間で1.5倍今回は、これまで多くの婚活相談者を成婚へ導いてきた、結婚相談所「マリ