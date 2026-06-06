「阪神１−０楽天」（６日、甲子園球場）阪神・藤川監督が、五回に球審への暴言で退場処分を受けた森下について言及した。試合後にその場面について問われると「ここはあえて、この場面に触れずにいかせていただきたいと思います」と話した。さらに「プロ野球の一つの光景ではありますけど、こちら側できっちりと収めていきたいと思いますし、ファンの方には、あまりそういうことがないように努めないといけないという風に私は