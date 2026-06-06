【Summer Game Fest 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用サバイバルホラー「ALIEN ISOLATION 2」が発表された。 前作「ALIEN ISOLATION」から12年ぶりに続編として殺せないエイリアンから逃げる