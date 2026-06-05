関西エアポートは、「旅博2026 in 梅田」を6月20日に開催する。テーマは「まだ知らない、旅を探しに」とし、就航先の政府観光局や航空会社、旅行会社、観光関連団体などの担当者が出展し、ブース、旅行セミナー、広報ステージで旅の楽しみ方や現地の最新情報を紹介する。会場はグランフロント大阪北館地下2階のナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター。開催時間は午前10時から午後5時までで、参加は事前申込を優先し、