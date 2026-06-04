この記事をまとめると ■高速道路の入口などに設けられた一般レーンには有人ゲートがある ■スタッフが原則「一昼夜交代勤務」体制で勤務して支払いやトラブルに対応している ■最大70歳まで勤務できてそれ以降もパートという雇用形態で仕事をすることができる 料金所の小屋のなかではどんな仕事をしている？ 高速道路を走る際、多くの（ほとんどの？）ドライバーがETCゲートをノンストップで通り過ぎていく現代。だがその脇にあ