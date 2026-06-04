マクセル株式会社は2026年6月4日、JAXAが2025年に新設した「JAXA宇宙技術実証加速プログラム（JAXA-STEPS）」の2025年度公募において、同社の提案「宇宙機ミッションを最大化する高耐熱全固体電池の開発実証」が選定されたと発表しました。マクセルはJAXA研究開発部門との共同研究を開始し、人工衛星への搭載を想定した全固体電池の実証に取り組みます。【▲ マクセルの全固体電池の紹介ページ（Credit: マクセル）】衛星の温度管