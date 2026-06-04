「清掃防災さんぽ」この取り組みは、高知県内で17店舗のホームセンターを展開するフタガミが企画した地域清掃と防災をかけあわせた新たな地域活動です。フタガミの従業員や高知ユナイテッドSCの選手・スタッフ、竹島地区の住民など約20人が緊急避難場所の高台である「竹島公園」までの1キロ弱の道のりを清掃しながら歩きました。フタガミでは、これまでも地域貢献の一環で各地の清掃活動を続けていますが、防災とリン