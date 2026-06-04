●きょう4日(木)は九州を前線北上 日中は雨が降ったり止んだり●金～土曜日は少し天気持ち直すが 日曜日は再びぐずつく●梅雨入りの判断は難しいが 徐々に雨の季節らしい雰囲気に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう3日(水)、東日本方面に激しい雨風をもたらした台風6号は、昨夜、日本の東の海上で温帯低気圧に変わりました。一方で県内には西から大きくまとまった雲が進んできています。きょう4日(木)は大陸方面で発生した前