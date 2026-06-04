嵐が、ランキングTOP10を独占。活動終了後も嵐の音楽は愛され続けている。オリコンは4日、「2026/6/8付 週間ストリーミング急上昇ランキング」（集計期間：5月25日〜31日）を発表。5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐が、同ランキングのTOP10を独占した。(オリコン調べ)「感謝カンゲキ雨嵐」3月13日の札幌公演を皮切りに開催した『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』。5月31日の東京ドーム公演で活動終了を迎