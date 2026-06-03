¡ÚState of Play¡Û 6·î3Æü6»þ～ ÇÛ¿® ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖState of Play | June 2, 2026¡×¤Ë¤Æ¡¢Ã¦½Ð¥·¥åー¥¿ー¡ÖMarathon¡Ê¥Þ¥é¥½¥ó¡Ë¡×¤Î¥·ー¥º¥ó2ºÇ¿·±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¥·ー¥º¥ó2¤Ï°Å°Ç¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤¬ÉñÂæ¡£¤è¤ê¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤ÎÀïÆ®¥·ー¥ó¤Ê¤É¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£ °Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¥¤¥äー¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¿·¤¿¤Ê¥Äー¥ë¤Ê¤É