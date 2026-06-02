スペインサッカー連盟（RFEF）は6月1日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表の背番号を発表した。EURO2024を制覇し、“欧州王者”という肩書きでFIFAワールドカップ2026に臨むスペイン代表。直近のFIFAランキングではフランス代表に次ぐ2位につけており、本大会の優勝候補の一角と目されている。欧州予選でも5勝1分無敗、21得点無失点という安定した成績を収め、13大会連続17回目の本大会出場を決めた。先月25日には本大