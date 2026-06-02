「昨オフに2年総額4億円を超える大型契約を結んで楽天入りした前田健太投手（38）。11年ぶりにNPBに復帰したものの既に3度の二軍落ちを経験し、いまだ白星を挙げられない苦しい状況です」（楽天担当記者）【画像】前田健太ゴリ押しを加速させている“イケメン内野手”は…当初は巨人入りが濃厚と噂された前田。だが蓋を開ければ仙台を本拠地とする楽天のユニフォームに袖を通した。日米通算165勝の前田健太「前田は残り35勝に迫